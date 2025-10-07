Tesler Humanoide Robot tira de algunos movimientos de kung fu hábiles

Y un día, otro video muestra el robot humanoide en la batalla. Es suficiente pensar que estos contrastes bipartidistas avanzados se están haciendo para la colisión manual de las manos del campo de batalla, pero se nos dice que los robots van al lugar de trabajo e incluso al hogar.

En el video recientemente lanzado de Tesla, podemos ver que su robot Optimus Humanoide está realizando una variedad de movimiento de kung fu con una velocidad, precisión y equilibrio impresionantes.

El robot humanoide de tipo adulto no recibe ninguna lesión, o no aterriza una patada o zanja en sí, pero su movimiento es suave y realista, y la ligera desventaja aparente muestra la capacidad de realizar el movimiento motivador. Organiza un alojamiento directo de su oponente humano después de un gran imbécil agresivo.

Definitivamente, esto es hace un mes para dar al CEO de la sugestión propia en lugar de mejorar la manifestación.

Esta capacitación nacional permite a los ingenieros de robótica de Teslars evaluar y refinar las habilidades de Optimus para reaccionar y adaptarse al tiempo real, lo cual es importante si alguna vez se usa para cualquier fábrica que se establezca para fábrica, casas y cualquier entorno público.

En el video adjunto al video, alguien pregunta si el robot está impulsado por tele o impulsado por IA. “Ai, no tele-impulsada”, responde el jefe de Tesla Elon Mask.

El objetivo de Tesla es producir ampliamente el robot Optimus, dirigido a la producción anual de aproximadamente un millón de unidades por 20. El fabricante de automóviles, más conocido por los vehículos eléctricos que los robots, cree que Optimus algún día será su producto más grande, desplegar varias industrias, automáticamente automáticamente y aborda escasez de mano de obra.

Pero con prisa en una amplia producción, ha enfrentado una estricta competencia de compañías de robótica en los Estados Unidos, China y más allá, algunas de las cuales están recibiendo mucha inversión en BD para dominar el mercado.

Fuente: elpueblo.pe