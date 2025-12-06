Tecnología conquense para detectar y neutralizar drones invasivos

Una empresa especializada en seguridad, ubicada en Cuenca, ofrece un sistema para identificar y mitigar estas aeronaves que no están autorizadas para volar

Subir la vista y ver de repente volar un dron cada vez es más frecuente. Estos aparatos son más utilizados en los últimos tiempos tanto por usuarios cotidianos como por agentes de seguridad, ya que es un elemento de control importante que ofrece una vista aérea de una zona específica.

Sin embargo, volar un dron tiene unos requisitos desde el 31 de diciembre de 2020 tras la aplicación de la normativa europea de UAS (drones), según informa la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Algunas de las obligaciones mínimas a cumplir antes de volar cualquier dron son registrarse como operador, formarse como piloto, tener un seguro de responsabilidad civil y estar equipados con un sistema de identificación a distancia directa («DRI»), entre otros asuntos.

Muchos de estos drones no están autorizados para volar y pueden ser detectados con un sistema que los identifica y que son mitigados por Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La empresa conquense especializada en seguridad privada, Cyrasa, ofrece estas herramientas para localizar estos objetivos voladores no autorizados.

El director de operaciones de drones de Cyrasa Seguridad, Santiago Macharal, explica a Voces de Cuenca que llevan trabajando con este sistema anti-drones desde hace más de ocho años, además de ofrecer un servicio con estos elementos para termografía aérea y formación en seguridad para pilotos.

Este sistema consiste en la detección e identificación de drones. Macharal señala que se detectan estos elementos en 360 grados de la zona donde se ubican para identificar los que están y no autorizados. Los que no tengan permiso se procede a la mitigación por parte de la Policía Nacional o la Guardia Civil. La empresa trabaja con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado «de forma constante para ofrecerles este servicio, quienes utilizan nuestras herramientas para neutralizar los drones a través de radiofrecuencia», destaca el director de operaciones.

Radiofrecuencias que controla el dron de manera remota

Santiago Macharal resalta que las radiofrecuencias provocan una interferencia para controlar el dron de manera remota por los sistemas de seguridad de Cyrasa, que perdería el usuario que está pilotándolo. El servicio detecta dónde está el dron, a qué velocidad, qué altura tiene y dónde está el piloto «para que Guardia Civil o Policía Nacional identifique su posición y procedan a la propuesta de sanción, en el caso de que sea un vuelo no autorizado», subraya, quienes además lo comunican a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

Una vez que se requisa el elemento, Macharal señala que se realiza un análisis sobre ese dron «para determinar si estaba volando a una altura distinta a la legal».

El director de operaciones de drones de Cyrasa apunta que, además de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, sus principales clientes son empresas del sector energético y de la seguridad privada a nivel nacional «del ámbito estratégico y infraestructuras críticas».

Semana institucional de la Guardia Civil

Santiago Macharal afirma que, a nivel provincial y en la ciudad de Cuenca, este sistema para anti-drones no autorizados se está empezando a implantar actualmente. Policía Nacional y Guardia Civil «ya están muy interesados», pues se utilizó en el desfile militar con motivo de la patrona de la Benemérita el pasado 5 de octubre en la capital conquense, así como en la exhibición que realizaron en la Plaza de Toros, que fue utilizado por el Equipo PEGASO.

El director de operaciones de drones de la empresa de seguridad conquense asegura que el dron es una aeronave que tiene que cumplir unos determinados requerimientos. El sistema de detección e identificación de estos elementos es importante, según Macharal, porque «solo existiendo tiene una función disuasoria, porque la persona que sabe que no debe volar puede decidir no hacerlo ya que le pueden pillar».

Asimismo, resalta que este sistema «evita vuelos y riesgos que puede provocar el uso de los drones porque están incumpliendo determinadas normas».

Fuente: vocesdecuenca.com