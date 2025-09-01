Qué es Nano Banana: Google Gemini desafía el ‘Imperio’ de Photoshop

Con Nano Banana, Google Gemini se posicionará para competir con IA’s como OpenAI y Midjourney

Google sigue mostrando gran interés en no dejar su liderazgo en temas de tecnología, en especial ahora con la innovación de la Inteligencia Artificial, por ello, por medio de Gemini, su actual IA, le integró la función generativa y edición de imágenes, llamada Nano Banana.

Esta función buscará posicionar a Gemini como una Inteligencia artificial competidora de ganarle a otras programaciones como OpenAI y Midjourney de acuerdo a sus funciones dentro del mundo de la tecnología.

Google Gemini lanza oficialmente Nano Banana

Este 26 de agosto de 2025, Google dio conocer su nueva función donde se puede generar y editar imágenes ya está disponible en Gemini 2.5 Flash Image que promete gran calidad a comparación de otras inteligencias artificiales generadoras de imágenes

Nano Banana promete la generación de imágenes y su edición con el software SOTA, gran consistencia en la credibilidad de edición de personas, además de gran rapidez.

Funciones de Nano Banana con Gemini 2.5 Flash

Dentro de las funciones que Nano Banana ofrece a los usuarios son:

La permanencia en la apariencia de personas, mascotas u objetos sin importar las ediciones, dando la oportunidad que se cambien elementos de la imagen din dañar el como luzca la persona o sujeto.

Opción de combinar varias fotos dentro de una misma imagen, para lograr fusionar fondos, personas y objetos dentro de un mismo promp.

Seguirá instrucciones complejas que requiera conocimiento mundial para la creación del contenido deseado.

Contendrá identificador de IA en cada una de sus creaciones, para que la identificación de Inteligencia artificial para los usuarios sea más fácil, así como para proteger a usuarios de la web en casos de contenido delicado.

Usuarios ponen a prueba Nano Banana de Google Gemini

Varios usuarios dentro de la red, especialmente de países de Asia, ya han puesto a prueba las funciones de Nano Banana, asombrándose por la calidad en los resultados visuales.

En esta pruebas, sorprenden lo natural que se ven las ediciones, desde ajustes de colores y la opción de duplicar los elementos que desees dentro de esta nueva función de Gemini.

¿Qué te parece Nano Banana?, ¿te convertirías en usuario de esta nueva actualización de Google Gemini?, te leemos.

Fuente: marca.com