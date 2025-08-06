Pez robot elimina microplásticos, una ingeniosa forma de limpiar los cuerpos de agua

La Chispa trae una noticia científica que está causando sensación en el mundo tecnológico y ambiental: un pez robot elimina microplásticos. Sí, leíste bien. Científicos de la Universidad de Surrey (Reino Unido) han desarrollado un innovador robot acuático que está diseñado para recolectar microplásticos directamente desde cuerpos de agua dulce. Esta creación es el resultado de una brillante idea propuesta por la estudiante Eleanor Mackintosh, durante su participación en el concurso Natural Robotics.

Su proyecto fue seleccionado y, tras dos años de desarrollo, dio como fruto a Gillbert, un pez robot impreso en 3D con habilidades sorprendentes para combatir uno de los problemas ambientales más graves del planeta.

¿Cómo funciona este pez robot que elimina microplásticos?

Gillbert es un dispositivo del tamaño de un salmón que puede ser fabricado con impresoras 3D domésticas, gracias a su diseño de código abierto. Su funcionamiento se basa en una malla fina ubicada en sus branquias impresas en 3D, que permite filtrar partículas plásticas de hasta dos milímetros mientras nada con la boca abierta.

Tecnología con enfoque ecológico y comunitario

Una vez que su cavidad interna se llena de partículas, Gillbert cierra la boca y expulsa agua limpia por las branquias, reteniendo los residuos plásticos. Este ciclo continuo de recolección de microplásticos convierte a este pez robot en un aliado ecológico de enorme potencial.

Además, puede emitir luz en ambientes oscuros o de baja visibilidad, ampliando su capacidad de operación en distintos entornos. Su diseño también fomenta la participación ciudadana y científica, siendo un excelente ejemplo de robótica accesible y biomímesis aplicada a la conservación del medio ambiente.

¿Podría revolucionar la limpieza de ríos y lagos?

Pez robot elimina microplásticos no es solo una frase futurista, sino una realidad en plena evolución. Aunque aún no se encuentra completamente automatizado, Gillbert ya ha sido probado con éxito en cuerpos de agua y en laboratorios controlados, demostrando su eficacia en condiciones reales.

Este desarrollo representa un paso firme hacia soluciones sostenibles y descentralizadas para combatir la contaminación. Gracias a su código abierto, cualquier entusiasta de la ciencia ciudadana puede imprimir su propia versión y sumarse al esfuerzo por limpiar nuestros ecosistemas acuáticos.

Un paso hacia un futuro más limpio

Este pez robot no solo captura microplásticos, sino que también simboliza un cambio en la forma en que la tecnología se utiliza para resolver desafíos ambientales. Es un ejemplo inspirador de cómo la innovación puede surgir desde una simple idea estudiantil y transformarse en una herramienta global.

