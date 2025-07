La humanización de los robots según la psicología

Un estudio reciente ha profundizado en la cuestión de qué debe suceder en la interacción entre un humano y un robot para que este último empiece a ser percibido como más humano que antes por el humano verdadero.

La investigación la ha realizado un equipo integrado, entre otros, por Luca Pascolini y Natalie Wyer, de la Universidad de East Anglia en el Reino Unido.

El equipo de investigación puso en marcha una serie de experimentos con un robot llamado Cozmo, cuya forma no es humanoide.

Más de 100 participantes interactuaron con Cozmo. La mitad de ellos primeramente jugó con él a un juego social. El resto se limitó a interactuar con él mecánicamente.

Pascolini, Wyer y sus colegas descubrieron que los participantes que habían jugado previamente al juego social con Cozmo pasaron a considerar al robot más parecido a un ser humano. En cambio, los que interactuaron con el robot de forma puramente mecánica no lo hicieron.

Esto indica que cuando las personas interactúan socialmente con un robot, perciben más las acciones de este como si fueran las de un humano.

Los resultados del estudio serán de gran utilidad para lograr una buena implantación de la robótica en la vida cotidiana de la gente de muchos sectores de la sociedad, desde los sistemas telefónicos con reconocimiento de voz y capaces de hablar que son cada vez más abundantes en los servicios telefónicos de atención al cliente, hasta los robots que comienzan a ser destinados a hospitales y cuya presencia allí será habitual en un futuro cercano, pasando, por supuesto, por los que trabajan en fábricas de muchos sectores industriales y los que realizan tareas domésticas como barrer y aspirar en los hogares. Ante esta creciente interacción de robots con humanos, es vital idear estrategias que “rompan el hielo” entre ser humano y robot de manera que los robots pasen a ser mejor aceptados por la gente.

El estudio se titula “Observed Nonhumanoid Robot Actions Induce Vicarious Agency When Perceived as Social Actors, Not as Objects”. Y se ha publicado en la revista académica Journal of Experimental Psychology.

Fuente: noticiasdelaciencia.com