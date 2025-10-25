Google y Harvard crean el mapa 3D más preciso del cerebro humano

El gigante tecnológico Google y la Universidad de Harvard lograron crear un mapa tridimensional del cerebro humano

Un equipo conjunto de Google y la Universidad de Harvard logró un hito en la neurociencia al desarrollar el mapa tridimensional más detallado de un fragmento del cerebro humano. El proyecto permitió visualizar con una precisión sin precedentes un espacio de apenas un milímetro cúbico, que contiene 57 mil células y alrededor de 150 millones de sinapsis.

El modelo digital, resultado de años de trabajo en microscopía avanzada y análisis computacional, reveló nuevos patrones de conexión neuronal que hasta ahora eran desconocidos para la ciencia. Entre los hallazgos más sorprendentes destacan neuronas que se entrelazan sobre sí mismas y pares de células que actúan como imágenes en espejo, una estructura nunca antes observada en el cerebro humano.

Los investigadores señalaron que este mapa ofrece una oportunidad única para comprender con mayor profundidad el funcionamiento de la corteza cerebral, la región asociada con la percepción, el pensamiento y la memoria. Además, abre nuevas rutas para el estudio de enfermedades neurológicas y psiquiátricas, como el Alzheimer, la esquizofrenia o los trastornos del espectro autista.

El resultado del proyecto, que ocupa 1,4 petabytes de datos, fue puesto a disposición del público y de la comunidad científica en línea, permitiendo que investigadores de todo el mundo exploren libremente este modelo tridimensional.

Fuente: ecuavisa.com