Esta cosa es capaz de vuelo autopropulsado

La miniaturización de las aeronaves puede llegar hasta extremos asombrosos, en los cuales los componentes que hacen posible el vuelo se reducen a su mínima expresión de un modo tal que resultan irreconocibles.

Esto es lo que sucede con el objeto mostrado en la foto, un dron de tan solo 32 gramos. Es como una hélice suelta. Al girar sobre sí mismo, se alza en el aire y vuela. Cuando está en el aire, se desplaza de un modo que recuerda un poco a un búmeran, pero posee la capacidad de controlar su vuelo.

Este singular dron, llamado SG60, tiene un tiempo de autonomía de vuelo de 26 minutos, aunque se espera ampliarlo.

Es obra de un equipo de ingenieros integrado, entre otros, por Shaohui Foong y Xinyu Cai, ambos de la Universidad de Tecnología y Diseño de Singapur (SUTD).

El equipo expone los detalles técnicos de la singular aeronave robótica en la revista académica IEEE Robotics and Automation Letters, bajo el título “Design and optimization of a samara-inspired lightweight monocopter for extended endurance”.

Fuente: noticiasdelaciencia.com