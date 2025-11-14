España impulsa la agricultura del futuro: crean el primer vehículo eléctrico autónomo para inspección de cultivos

Investigadores del CSIC y la Universidad Politécnica de Madrid logran automatizar completamente un coche eléctrico comercial para convertirlo en una plataforma agrícola inteligente.

Investigadores españoles han automatizado por completo un vehículo eléctrico comercial para convertirlo en una plataforma autónoma de inspección de cultivos, ha señalado este viernes el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Un vehículo eléctrico comercial transformado en plataforma autónoma

Un equipo del Centro de Automática y Robótica (CAR), centro mixto del CSIC y la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), ha creado un sistema que permite regular la dirección, el freno y el acelerador del vehículo sin intervención humana, demostrando su precisión y seguridad en viñedos experimentales y comerciales.

El vehículo, descrito en la revista «Smart Agricultural Technology«, se probó, tras una fase de validación en pista, en viñedos experimentales en Arganda del Rey (Madrid) y en viñedos comerciales de la bodega Terras Gauda (Pontevedra).

Durante las pruebas, el sistema logró navegar de forma autónoma entre hileras de vid y realizar maniobras de giro entre calles sin intervención humana, manteniendo velocidades estables de entre uno y tres kilómetros por hora, según un comunicado.

El CSIC ha destacado que estas características lo convierten en una herramienta «idónea» para la monitorización de cultivos, la detección de plagas y la estimación de cosechas, aplicando técnicas de agricultura de precisión.

Pruebas de campo en viñedos de Madrid y Galicia

El estudio forma parte de los proyectos FlexiGroBots (UE-H2020), Agrobots (PIE-CSIC) e iRoboCity2030-CM (Comunidad de Madrid), dedicados al desarrollo de robótica y sistemas de inteligencia artificial aplicados a la agricultura.

«Nuestro objetivo era demostrar que un vehículo urbano eléctrico puede adaptarse con éxito al entorno agrícola, manteniendo precisión, seguridad y autonomía», ha apuntado el autor principal del estudio, José María Bengochea-Guevara.

Fuente: ecoticias.com