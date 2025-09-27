Dubái utiliza drones ‘Shaheen’ para apagar incendio

Drones contra incendios: Dubái refuerza seguridad con “Shaheen” en emergencias urbanas

La Defensa Civil de Dubái desplegó este lunes drones “Shaheen” para sofocar un incendio en la zona de Al Barsha, marcando uno de los primeros usos de esta tecnología en emergencias urbanas.

Drones “Shaheen”: tecnología al servicio de la seguridad

Estos drones están especialmente diseñados para actuar en rascacielos y edificios de gran altura. Cuentan con un tanque de 1,200 litros de agua y espuma y pueden alcanzar hasta 200 metros de altura, lo que les permite combatir incendios en torres residenciales y comerciales de gran escala.

Incendio controlado sin heridos

El siniestro fue controlado en cuestión de minutos y no se reportaron personas heridas, aunque las autoridades investigan las causas. La rápida intervención evitó que las llamas se propagaran a estructuras cercanas.

Con este despliegue, Dubái refuerza su apuesta por el uso de tecnología avanzada en seguridad y emergencias, sumando los drones “Shaheen” a sus recursos para proteger a la población en una ciudad caracterizada por su skyline de rascacielos.

Fuente: aztecaguerrero.com