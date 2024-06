Científicos crean un chatbot con IA que te permite hablar con tu yo futuro

Gracias a la inteligencia artificial podrás hablar con tu yo del futuro e incluso pedirle consejos sobre la vida, pero también avisan que esto puede tener un riesgo

Gracias a la inteligencia artificial se han realizado multitud de avances en estos últimos meses, unos avances que nos han permitido ser mejores en los estudios o en el trabajo.

Pero también el avance en inteligencia artificial ha valido para el entretenimiento, los negocios y una forma de psicología para concienciar a las personas

Y expertos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) han creado una inteligencia artificial que podría pasarse por tu “yo del futuro”.

Este proyecto de nombre Future You básicamente simula una versión del usuario de 60 años, y le intenta concienciar sobre los pasos que debe dar en los próximos años.

Para que sea más realista, Future You primero toma una foto de la cara del usuario, y la transforma en una cara envejecida y con canas, y a partir de ahí empieza a hablar de forma natural como su yo del futuro.

En una prueba con 334 voluntarios, la mayoría de los usuarios se sintieron menos ansiosos y más conectados con su vida tras la conversación.

Antes de comenzar a hablar con el yo del futuro, la IA hace a los usuarios una serie de preguntas sobre sus vidas actuales, su pasado, e igualmente sobre lo que les gustaría hacer en el futuro, y con estas respuestas que se introducen en Chat GPT 3.5, se generan memorias sintéticas para construir una historia de fondo coherente.

“Aunque todavía no tenemos una máquina del tiempo, podemos hacer algo que realmente capture la magia de una máquina del tiempo. No sólo queríamos desarrollar tecnología; queríamos cultivar una práctica que ayudara a las personas a hacer una pausa, participar en la introspección y reflexionar verdaderamente mientras conversaban con su yo futuro simulado”, dice Pat Pataranutaporn, que trabaja en el proyecto Future You en el Media Lab del MIT.

Un gran avance con ciertos riesgos

Los investigadores sostienen que los usuarios han disminuido de forma significativa sus niveles de emociones negativas tras probar el chatbot.

Sin embargo, no todo es tan bonito, porque también avisan que si el usuario se cree por completo lo que dice la IA, puede afectarle al presente.

“Describir de manera inexacta el futuro de una manera que influya perjudicialmente en el comportamiento presente; respaldar comportamientos negativos; e hiperpersonalización que reduce las relaciones humanas reales”, avisan los investigadores.

Fuente: computerhoy.com