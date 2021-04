¿Tercera dosis de Pfizer? Podría ser necesaria, advierte la farmacéutica

Las personas que han recibido la vacuna desarrollada por Pfizer/BioNTech contra la Covid-19 “probablemente” necesitarán una tercera dosis de refuerzo dentro de los 12 meses después de haber completado el primer esquema de vacunación (dos dosis).

De acuerdo con el consejero delegado de la farmacéutica Pfizer, Albert Bourla, con esta tercera dosis se podría reforzar la respuesta de los anticuerpos entre 10 y 20 veces, estas dosis de refuerzo serán una herramienta importante para luchar contra las variantes del Covid que han demostrado ser más contagiosas.

La tercera dosis de Pfizer

Dijo que las variantes del coronavirus se propagan rápidamente, por lo que otras mutaciones que podrían aparecer crearán la necesidad de vacunas de refuerzo de rutina, de manera similar a las campañas que se llevan a cabo cada año contra la influenza.

Hasta el momento, se desconoce durante cuánto tiempo protegen las vacunas contra el Covid-19, debido a la premura que ha ocasionado la pandemia.

Pfizer informó recientemente que su vacuna contra el Covid-19 tenía más de un 91 % de efectividad contra el virus y más de un 95 % contra los síntomas severos de la enfermedad y que esta protección se mantenía –al menos– durante seis meses después de haber recibido la primera dosis.

Asimismo, las personas que reciben la vacuna Moderna contra el Covid-19, cuya composición es similar a la de Pfizer, siguen mostrando altos niveles de anticuerpos seis meses después de la segunda dosis, según un estudio publicado a principios de mes en la revista científica The New England Journal of Medicine.

La Universidad de Oxford ha iniciado un nuevo estudio clínico para determinar si se pueden combinar dosis de las vacunas y obtener una respuesta inmunológica adecuada con dos dosis independientemente del fabricante. Los investigadores ya cuentan con la participación de la vacuna de AstraZeneca, Pfizer, Moderna y Novavax.

Administrada en dos dosis, la vacuna de Pfizer, al igual que la de Moderna, utiliza la innovadora tecnología del ARN mensajero, que nunca antes se había utilizado en la vida real.

En este momento, estas dos vacunas son las que mejor funcionan, ya que la vacuna de Pfizer/BioNTech muestra una eficacia del 95 % contra la Covid-19 y la de Moderna un 94.1 %, según estudios clínicos.

