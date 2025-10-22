Socidrogalcohol alerta del peligro del ‘snus’ y otros productos de nicotina en jóvenes

Socidrogalcohol ha advertido sobre los riesgos de nuevas formas de consumo de tabaco y/o nicotina -como el ‘snus’, los cigarrillos electrónicos, la nicotina sintética y los ‘vapers’- que, según la entidad, actúan como puerta de entrada al consumo de tabaco entre los jóvenes.

Así se ha mostrado la Sociedad en el marco de su séptimo Congreso Internacional y 52 Jornadas Nacionales. El ‘snus’ es un producto de tabaco sin humo formado por una mezcla de tabaco molido fermentado. La bolsita blanca en la que viene, se coloca entre el labio superior y la encía. En algunos países se usa como alternativa al tabaco tradicional.

«Logra una disminución del tabaquismo pero no del consumo de nicotina», ha señalado el presidente de Socidrogalcohol, Benjamín Climent. La Sociedad alerta de que la presencia en España se está incrementando y por este motivo desde el Congreso Internacional se pone el foco en esta y otras modalidades, de forma que los profesionales puedan estar actualizados, y advertir también a la sociedad en general de los riesgos de estas sustancias poco conocidas en el país.

«El riesgo principal tanto del ‘snus’ como de la nicotina sintética es el alto contenido en nicotina que puede contener, lo que incrementa la probabilidad de desarrollar adicción. En el caso de los ‘nicotine pouches’, también contienen otras sustancias como celulosa microcristalina, carbonato de sodio y otras sales de carbónico, ácido cítrico y diversos aromas», ha añadido Climent.

Pero además, advierte de que hay que tener en cuenta que el contenido de nicotina en sangre después de su consumo puede superar significativamente a los que se alcanzan con los cigarrillos convencionales. Hay una gran disparidad de concentraciones en los diferentes preparados comercializados y los de mayor concentración presentan concentraciones entre 12,1 a 47,5 mg/pouch.

La nicotina activa los receptores nicotínicos a nivel central, lo que en elevadas dosis puede producir convulsiones y coma. A nivel de sistema nervioso puede producir náuseas, vómitos, diarrea, sialorrea, broncorrea, bradicardia, taquicardia, hipertensión, etc. Pero además, actúa como bloqueante neuromuscular lo que puede inducir a parálisis de los músculos respiratorios y causar la muerte.

«Es importante que la población conozca estos riesgos porque la probabilidad de intoxicación es mucho mayor en adolescentes con dosificaciones frecuentes, también en la población pediátrica que lo ingieren de manera accidental pero que supone un riesgo de muerte», matiza el presidente.

Legislación

Para Socidrogalcohol, estos riesgos incrementan la necesidad de una fuerte regulación. Así, considera que, si bien la nueva ley de tabaco ha sido celebrada por esta sociedad científica y otras, todavía resulta insuficiente: «Es importante equiparar cualquier tipo de producto de tabaco o que contenga nicotina en la legislación», explica Francisco Pascual, presidente del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo (CNPT) y ex presidente de Socidrogalcohol.

«Nos faltan detalles en esta nueva ley, por ejemplo, el empaquetado neutro de todos los productos -no solo de las cajetillas de cigarrillos convencionales-, una medida que ha sido efectiva en otros países y puede contribuir a disminuir al prevalencia de consumo de tabaco en España», asegura Pascual y añade: «Lo mismo debe ocurrir con los aromas, esta medida ya se ha adoptado con el tabaco convencional, pero debe implementarse al resto de formas de consumo».

Según el presidente de CNPT, para acabar con el tabaco y proteger a la población del futuro de una de las sustancias más tóxicas y cancerígenas que existen se debería: incrementar los impuestos de tabaco, empaquetado genérico, consolidación de espacios sin humo, equiparar legalmente todos los dispositivos y formas de consumo, restringir la venta a expendedurías, evitar la venta a menores, restringir la venta a los nacidos del 2012 en adelante, medidas de transporte públicos y privado libres de humo y destinar el 2 por ciento de los impuestos especiales de tabaco en prevención y tratamiento.

«El congreso acoge durante estos días a más de 500 profesionales que vienen a actualizarse, aprender y crear sinergias», y concluye: «Es una magnífica oportunidad en la que se conjugan investigación, prevención, formación, tratamiento y mucho más», ha finalizado el presidente del Comité Organizador, Manuel Isorna.

Fuente: infosalus.com