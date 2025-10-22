Sin precedentes: hallaron en Nuevo México un dinosaurio completamente desconocido que vivió hace 75 millones de años y pesaba más de 9 toneladas

Los expertos creen que fue crucial para su ecosistema durante el Cretácico tardío. Conoce los detalles

El estudio de los dinosaurios ha sido motivo de fascinación científica desde siempre, pues a través de su análisis pueden conocerse cada vez más aspectos sobre la historia de los ecosistemas de nuestro planeta y los seres vivos que los habitaron.

En ese sentido, un nuevo capítulo de la historia de estos animales comenzó a escribirse en Nuevo México, pues gracias a restos fósiles hallados en este territorio un equipo de investigadores logró identificar una nueva especie de dinosaurio que habitó hace 75 millones de años y pesa más de 9 toneladas.

El dinosaurio que «engañó» a los científicos durante décadas

De acuerdo con lo indicado por el Museo de Historia Natural y Ciencia de Nuevo México, la nueva especie es del tipo pico de pato y fue llamada Ahshiselsaurus wimani.

Aunque el estudio es reciente, los huesos fosilizados que se analizaron, hallados en las rocas del noroeste del estado, fueron identificados por primera vez en 1916 y, años más tarde, en 1953 fueron clasificados como otro tipo de dinosaurio, llamado Kritosaurus navajovius. No obstante, el trabajo actual logró distinguirlos de esta especie, determinando que se trata de una completamente desconocida hasta el momento.

Sin precedentes: así era el dinosaurio hallado en Nuevo México

De acuerdo con el nuevo trabajo, publicado en el Boletín del Museo de Historia Natural y Ciencia de Nuevo México, este dinosaurio pertenecía a la familia de los hadrosáuridos, un grupo de animales herbívoros con hocico ancho y aplanado, similar al de un pato.

Los expertos estiman que este animal podría haber tenido más de diez metros de largo y pesar aproximadamente nueve toneladas, desempeñando un papel crucial durante el Cretácico tardío en el ecosistema local.

«¡Este nuevo hadrosaurio solo suma a mi convicción de que hay muchos, muchos dinosaurios nuevos todavía esperando ser desenterrados!», afirmó el Dr. Spencer Lucas, partícipe de la investigación.

Fuente: cronista.com