Ricardo Vega Serrador analiza las importantes lecciones comerciales aprendidas de la pandemia

El COVID-19 y el posterior cierre y reducción de empresas en todo el mundo ha sacudido la economía mundial y obligado a muchas empresas a reevaluar sus planes comerciales y de marketing. Así como las personas han tenido tiempo en casa para reflexionar sobre sus vidas y renovar sus presupuestos, las empresas han tenido tiempo para reflexionar sobre los éxitos y fracasos del pasado y para planificar el futuro. El exitoso empresario mexicano Ricardo Vega Serrador ve muchas lecciones que las empresas pueden aprender de la pandemia. Habiendo comenzado en el negocio a principios de la década de 1980, ha visto más que algunos altibajos económicos. Recientemente, tuvo la amabilidad de compartir algunos de sus pensamientos.

Seis lecciones comerciales que se pueden aprender de la pandemia COVID-19

1. La comunicación es importante.

La pandemia ha enseñado a las empresas de todo el mundo lo importante que puede ser la comunicación, tanto interna como externa. Con la incertidumbre que rodeaba a la pandemia, los empleados se pusieron comprensiblemente nerviosos por sus trabajos. Las empresas con buenos canales de comunicación interna pudieron aliviar el estrés de los trabajadores, para que pudieran concentrarse mejor en sus trabajos o, si la eliminación de trabajos era inevitable, hicieron posible que los empleados entendieran sus opciones, para que pudieran tomar las medidas adecuadas para proteger a sus familias.

Para los clientes, las empresas con buenos canales de comunicación pudieron retener a los clientes incluso en un clima de escasez de suministro, cambios frecuentes en los horarios de las tiendas y restaurantes y cierres exigidos por el estado.

2. La flexibilidad en los negocios es vital.

Una de las cosas más importantes que hemos aprendido durante la pandemia es lo importante que es poder girar rápidamente si cambian las condiciones del mercado. Muchos planes comerciales y de marketing que parecen infalibles en febrero del 2020 quedaron obsoletos a finales de marzo. Las empresas que pudieron pasar rápidamente de las ventas en persona a la consultoría virtual y el comercio electrónico siguen en su mayoría en el negocio; aquellos a quienes podemos adaptarnos están pasando apuros o quebrados un año después.

3. Todas las empresas necesitan un plan de contingencia … o un conjunto de ellos.

Ser capaz de pivotar con éxito es mucho más fácil si tienes un plan. Al planificar para lo inesperado, su empresa sabrá qué hacer cuando las condiciones del mercado cambien drásticamente. Sí, pocos podrían haber anticipado los cierres del 2020, pero una empresa con un plan de contingencia para una caída drástica del mercado estaba en un punto de partida mucho mejor que una que se preguntaba qué hacer a continuación. Al igual que no se quedaría sin seguro para sus edificios o empleados clave, no debe quedarse sin un plan para cuando las cosas no salgan como esperaba.

4. Adoptar la tecnología lo ayuda a estar preparado para eventualidades inesperadas.

¿Quién sabía que Zoom se convertiría en una parte necesaria para hacer negocios — y conectarse con los clientes — en el 2020? Sin embargo, aquellas empresas que se mantuvieron al tanto de los nuevos avances en la tecnología de teleconferencia utilizando Zoom o su primo, Skype, estaban mejor equipadas para cambiar y transformar sus planes de comunicación de la noche a la mañana. Ya tenían una cuenta de Zoom; la aplicación necesaria ya se descargó en sus dispositivos móviles; y su personal ya estaba capacitado sobre la mejor manera de utilizar esta herramienta.

5. La amabilidad, la compasión y la paciencia son habilidades empresariales necesarias

“Mostrar empatía por sus empleados, clientes y socios comerciales nunca ha sido más importante”, aconseja Serrador. Con la incertidumbre que rodea a la pandemia, las personas están estresadas y no siempre actúan de la mejor manera. Un poco de amabilidad y demostrar que comprendes y aprecias su situación puede ser de gran ayuda para aliviar su carga y solidificar tu relación.

Esto también significa que las empresas deben darse cuenta de que cada trabajador juega un papel clave en el éxito de una empresa, ya que todo el mundo es muy trabajador “esencial”. Por ejemplo, sin una recepcionista, la mayoría de los vendedores perderían llamadas mientras hablan con otro cliente. Sin un departamento de envío, los pedidos de los clientes que el vendedor trabajó tan duro para obtener y la línea de fabricación que trabajó para construir no llegarán al cliente. Si la pandemia nos ha enseñado algo, es que los trabajadores mejor pagados no son necesariamente los trabajadores más esenciales.

6. Las empresas deben darse cuenta del impacto del estrés y ayudar a sus empleados a lidiar con él.

El estrés mata la productividad. Cuando los empleados están preocupados por su trabajo, su salud y su familia, no tienen mucha energía para dedicar a sus trabajos. Por lo tanto, cualquier inversión que hagan los empleadores para ayudar a sus trabajadores a combatir el estrés es dinero bien gastado. Esto podría significar poner a disposición de sus trabajadores seminarios de manejo del estrés, organizar clases de yoga en el lugar, ofrecer masajes profesionales en el cuello para los empleados durante los descansos o asegurarse de que los empleados tomen descansos … incluidos los gerentes. Incluso las empresas pequeñas pueden instalar una pequeña sala de ejercicios donde los empleados puedan hacer ejercicio antes o después del trabajo.

7. Fomentar sus relaciones; pueden ver su negocio en los malos tiempos.

Son relaciones bien establecidas las que salvaron a muchas empresas durante la pandemia. Piense en el restaurante local cuyos clientes leales vinieron a llevar comida para mantener a flote su restaurante favorito incluso cuando no podían cenar adentro, o el cliente que deja una propina de $50 en ese pedido para llevar para ayudar a la mesera que está luchando por sobrevivir sin consejos para cenar. Para las empresas B2B, podría ser el cliente el que no canceló su pedido, incluso cuando la empresa tuvo que retrasar la entrega debido a un problema de la cadena de suministro. Tener buenas relaciones de beneficio mutuo antes de que ocurra un desastre puede ser de gran ayuda para superar tiempos difíciles.

Acerca de Ricardo Vega Serrador

Ricardo Vega Serrador es un exitoso emprendedor y hombre de negocios, que ha sido dueño de negocios en México en una variedad de industrias, que incluyen restaurantes, concesionarios de automóviles de lujo y estaciones de servicio. Fue el primero en traer las franquicias de Subway y Wendy’s a la Ciudad de México. Hoy es director de CorpoGas, una importante cadena de gasolineras, restaurantes y tiendas de conveniencia en México.