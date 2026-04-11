Parche transdérmico de UNAM mejora adherencia en pacientes hipertensos

El sistema transdérmico fabricado con proteína de maíz libera el medicamento de forma controlada y prolongada

Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desarrollaron un sistema transdérmico biodegradable como alternativa menos invasiva para el tratamiento de la hipertensión arterial, mediante un parche y microagujas elaborados con proteína de maíz.

El proyecto, impulsado en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, consiste en un parche transdérmico y un arreglo de microagujas fabricados con zeína —proteína del maíz— y cargados con amlodipino, un fármaco antihipertensivo de uso común.

Los investigadores explicaron que esta tecnología busca ofrecer una opción más cómoda, económica y eficiente, con mayor biodisponibilidad del medicamento y menos reacciones adversas, gracias a su biocompatibilidad y capacidad para liberar el fármaco de forma controlada.

«No pretendemos sustituir el suministro del medicamento, sino que el paciente tenga mejor apego a su tratamiento de manera cómoda», señaló Omar Rodrigo Guadarrama Escobar.

Detalló que en casos como crisis hipertensivas, el parche podría colocarse en la piel para evitar tomas constantes por vía oral y reducir los picos de presión arterial asociados a la falta de adherencia al tratamiento.

De acuerdo con pruebas en laboratorio, al colocarse el sistema en la piel el fármaco se libera de manera constante y prolongada, atraviesa la epidermis y llega al torrente sanguíneo, evitando el metabolismo hepático y molestias gastrointestinales.

Por su parte, José Juan Escobar Chávez subrayó: «Sabemos que los fármacos curan una patología; sin embargo, tienen asociadas diferentes reacciones adversas».

El especialista recordó que según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020-2023, cerca de 30% de la población adulta en México vive con hipertensión arterial y 43% lo desconoce.

Explicó que esto ocurre porque muchas personas no monitorean su presión o acuden al médico cuando la enfermedad ya está avanzada, pese a tratarse de un padecimiento que puede desarrollarse durante años sin síntomas.

Además, indicó que la prevalencia es mayor en la región centro del país y en hombres, aunque después de la menopausia el riesgo en mujeres se iguala o incluso supera.

Hipertensión arterial, una enfermedad crónica silenciosa

La hipertensión arterial, considerada una enfermedad crónica silenciosa, es la principal causa de muerte a nivel mundial. «La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que uno de cada tres habitantes la padece, lo que implica que se trata de un problema de salud pública», puntualizó.

El equipo científico realizó ensayos físicos, mecánicos, químicos y biofarmacéuticos, además de pruebas en modelos de laboratorio, para validar el funcionamiento del sistema.

La innovación, que forma parte del proyecto PAPIIT IG 200726, busca que la liberación del fármaco tenga una duración de al menos una semana, lo que podría mejorar significativamente la adherencia al tratamiento en pacientes con hipertensión.

Fuente: pulsoslp.com.mx