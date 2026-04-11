Anthropic y DeepMind discuten futuro impacto de la IA en el empleo y la sociedad

Durante una conferencia en el marco del Foro Económico Mundial, Demis Hassabis, cofundador y CEO de Google DeepMind, y Dario Amodei, CEO y cofundador de Anthropic, debatieron sobre diversos temas alrededor del impacto y la relevancia de la Inteligencia Artificial (IA). Aunque ambos coincidieron en que la tecnología estaría impactando el empleo, mostraron visiones relativamente distintas respecto al ritmo de avance de la tecnología.

Dario Amodei, CEO y cofundador de Anthropic, apuntó que los avances que pueden lograr actualmente los modelos de Inteligencia Artificial para programación e investigación podrían acelerar el propio desarrollo de la IA que permitiría modelos con capacidades cognitivas similares a las de un Premio Nóbel. El directivo había hecho esta predicción el año pasado, afirmando que esto se lograría para el 2026 ó 2027.

Aunque admitió que es muy difícil predecir con precisión cuándo se “cerraría el ciclo” en que la IA ayuda a mejorar la IA, aseguró que hay avances prometedores. Por ejemplo, áreas como la programación podrían registrar los cambios más impactantes en un periodo de tan sólo 6 a 12 meses, cuando los modelos hagan la mayoría o casi todo el trabajo que hacen los ingenieros de software. Según el directivo, actualmente en Anthropic hay ingenieros que solicitan todo el código a una IA, y se limitan a revisarlo y editarlo.

El directivo se refirió también a la velocidad en que este “ciclo puede cerrarse”, en el que la IA pueda hacer prácticamente todo el trabajo. Si bien advirtió que hay áreas como la manufactura y diseño de chips que no puedan simplemente acelerarse con una IA, también consideró que es cuestión de tiempo.

Demis Hassabis, cofundador y CEO de Google DeepMind, reafirmó su convicción de que hacia finales de esta década veremos modelos de IA con capacidades cognitivas comparables a las humanas. Sin embargo, matizó que aún existen desafíos a resolver en el camino.

Mientras ciertas disciplinas como la ingeniería y las matemáticas son más propensas a ser automatizadas, dado que sus resultados son más fáciles de verificar, las ciencias naturales presentan mayores retos por la dificultad de validar hipótesis y realizar experimentos, así como la capacidad de la IA de presentar ideas originales o mostrar niveles de creatividad similares a las humanas.

Hassabis abundó en que todavía faltan “ingredientes” para cerrar el ciclo virtuoso de la IA sin intervención humana, además de que se deben considerar otros factores que intervienen en este proceso, como el hardware en el caso de la “IA Física”.

El concepto de “closing the loop”, al que se refirieron ambos directivos, describe el paso de sistemas que sólo analizan datos y recomiendan acciones (open-loop) a sistemas capaces de ejecutar decisiones, medir resultados y aprender de manera autónoma, generando un ciclo autosostenido de optimización. El avance dependerá de factores como el hardware y otros desarrollos tecnológicos, lo que hace incierta la fecha de su concreción.

Amodei describió una relación “exponencial” entre el poder computacional, las capacidades cognitivas de los modelos y los ingresos generados. Según la propia experiencia de Anthropic, los ingresos vinculados a la IA se han multiplicado por 10 cada año en los últimos tres años, alcanzando escalas comparables a las grandes tecnológicas.

Tanto Google como Anthropic aseguraron también que entre sus ventajas respecto a la competencia es que ambas son lideradas principalmente por investigadores, por lo que destinan importantes recursos a esta actividad.

En cuanto al impacto sobre el empleo, Hassabis anticipó que este año se observarán efectos en los trabajos de nivel junior o de entrada, con una desaceleración en la contratación. No obstante, señaló que las herramientas disponibles permitirán a recién graduados adquirir habilidades rápidamente, lo que incluso podría ayudarlos más que programas tradicionales como pasantías o prácticas profesionales.

Más allá de las cuestiones económicas, el directivo de Google también consideró que el debate sobre el impacto de la IA en el trabajo debe incluir reflexiones sobre el propósito y el significado que los humanos encuentran en realizar cierta actividad, y que podría verse afectada por la nueva tecnología.

En general, los directivos también coincidieron en que se requiere de una mayor coordinación a nivel mundial respecto al ritmo en que avanza la IA, de modo que la sociedad logre adaptarse mejor a los cambios introducidos por la nueva tecnología. No obstante, admitieron las dificultades que esta labor representa, especialmente bajo los actuales conflictos geopolíticos entre múltiples regiones.

En particular, Amodei reiteró su postura a favor de mantener las restricciones de acceso a chips estadounidenses en contra de China, lo que permitiría no sólo dar tiempo a la humanidad de ajustarse a los cambios de la IA, sino que también garantiza el liderazgo de los Estados Unidos en el desarrollo de la IA.

Fuente: dplnews.com