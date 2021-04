Nueva terapia contra la paranoia ayuda a las personas a “frenar” sus miedos

Una terapia innovadora contra la paranoia basada en la aplicación ‘SlowMo’ ayuda a las personas a “frenar” y controlar sus miedos y constituye un medio eficaz para tratar los pensamientos paranoicos en personas que sufren psicosis, según un nuevo ensayo clínico del Instituto de Psiquiatría, Psicología y Neurociencia del King’s College de Londres, en colaboración con la Universidad de Oxford, el Oxford Health NHS Foundation Trust, la Universidad de Sussex y el Sussex Partnership NHS Foundation Trust.

En la investigación, publicada en la revista ‘JAMA Psychiatry’, los participantes en el ensayo de la terapia ‘SlowMo’ recibieron ocho sesiones de terapia presencial con el apoyo de una plataforma web interactiva y una aplicación. La aplicación, diseñada en colaboración con personas con psicosis y el Royal College of Art, se utiliza fuera de la clínica para ayudar a las personas a sentirse más seguras en la vida diaria.

La paranoia se alimenta del “pensamiento rápido”, un estilo de pensamiento que se rige por el instinto y los sentimientos viscerales, por lo que la ralentización puede ayudar. ‘SlowMo’ empieza por ayudar a las personas a darse cuenta de sus pensamientos rápidos, visualizados como burbujas grises que giran rápidamente. Las personas aprenden a ralentizar por un momento mediante consejos y pensamientos personalizados más seguros.

La profesora Philippa Garety, investigadora principal de ‘SlowMo’, del King’s IoPPN, explica que este ensayo ha demostrado “que ayudar a las personas a ralentizar su pensamiento, que es una idea sencilla, pero muy difícil de conseguir sin ayuda, reduce la paranoia en la vida cotidiana y mejora la calidad de vida y el bienestar. Esto ha sido posible gracias al diseño de una terapia breve que utiliza una potente combinación de sesiones de terapia y una aplicación personalizada”.

La investigadora asegura que “es al menos tan eficaz como los tratamientos psicológicos más largos y complejos para la paranoia, que suelen ser más difíciles de aplicar y a menudo no están disponibles en los servicios clínicos. Los resultados de este ensayo han sido enormemente emocionantes y señalan el camino a seguir para aprovechar la tecnología digital al servicio del desarrollo de tratamientos más eficaces en el futuro”, asegura.

En el ensayo participaron 362 personas de tres NHS Foundation Trusts, a la mitad de las cuales se les proporcionó la terapia ‘SlowMo’ y su atención habitual, mientras que la otra mitad siguió recibiendo su atención habitual. A lo largo de seis meses, se midieron los resultados de los pacientes, incluida su capacidad para ralentizar el pensamiento.

Al final del ensayo, el grupo que había recibido ‘SlowMo’ mostraba niveles reducidos de paranoia y preocupación, ya no alcanzaba el umbral de creencias persecutorias e informaba de mejoras significativas en su bienestar y calidad de vida.

Sam, que padece psicosis y participó en el estudio, asegura que “el enfoque en el pensamiento rápido y lento realmente ayudó. Las burbujas llamativas y útiles me enseñaron que puedo acabar con el ciclo de la preocupación, y que no necesito pensar con rapidez y empezar a entrar en pánico –explica–. Ahora lo tengo para toda la vida. Ahora todas mis preocupaciones disminuyen gracias a ‘SlowMo’ y tengo una libertad y una paz que antes no tenía”.

Fuente: infosalus.com