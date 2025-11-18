La ciencia detrás del cuidado de la piel en la menopausia

No existe la fuente de la eterna juventud, ni debería existir. En su lugar, cada mujer tiene algo más poderoso: la capacidad de transformarse. Con el paso del tiempo, el cuerpo, la piel y también la forma de verse y sentirse, cambian. En esos cambios, la verdadera belleza encuentra su fuerza.

Durante décadas, la menopausia fue un tema rodeado de silencios. Sin embargo, según la North American Menopause Society, más de mil millones de mujeres en el mundo están atravesando esta etapa en 2025. Detrás de cada una hay una historia de evolución, autoconocimiento y adaptación.

Estudios recientes (Frontiers in Public Health, 2024) revelan que muchas mujeres en esta transición experimentan alteraciones del sueño, ansiedad y sensación de invisibilización, factores que impactan directamente su bienestar emocional. No se trata solo de un cambio físico, sino de una etapa que transforma la relación con el propio cuerpo y con el entorno.

Hablar abiertamente de esta experiencia es reconocer que la belleza no desaparece con el tiempo, sino que se redefine con cada etapa.

Comprender los cambios, acompañarlos con empatía

La menopausia es un proceso biológico natural que ocurre generalmente entre los 45 y 55 años (OMS). Es parte del climaterio, un periodo de transición que puede extenderse varios años antes y después, y que transforma el cuerpo, la piel y las emociones.

El descenso de estrógenos puede provocar cambios en la piel como la resequedad, pérdida de firmeza y menor capacidad antioxidante, pero también puede despertar nuevas formas de autocuidado. Es una invitación a prestar atención a lo que el cuerpo comunica: una piel que pide nutrición, una mente que necesita calma y una mirada que busca reconciliarse con su reflejo.

“La menopausia no es el final de nada, sino el comienzo de una nueva versión de nosotras mismas, más conscientes y seguras. Con Botik Resveratrol + Silicio queremos hablar abiertamente de los cambios que vivimos las mujeres, sin prejuicios ni idealizaciones”, afirma María Paula Alonso, Gerente del Amor Propio en O Boticário.

La ciencia como aliada del bienestar

Con este propósito, O Boticário presenta Botik Resveratrol + Silicio, una línea de skincare de alta efectividad. Su fórmula combina dos activos naturales con beneficios comprobados:

Resveratrol, antioxidante vegetal con propiedades fitoestrógenas que estimula la producción de colágeno y restaura la luminosidad y densidad de la piel.

Silicio, mineral esencial que fortalece la matriz dérmica y refuerza la barrera natural de la piel.

Ambos activos trabajan con tecnología suiza exclusiva, desarrollada con el alga Coenochloris Signiensis, capaz de aumentar la hidratación y reducir la profundidad de las arrugas.

Más que un avance cosmético, esta innovación es una herramienta para que cada mujer acompañe los cambios de su piel sin resistirse a ellos, sino entendiéndolos y cuidándolos con respeto.

Resignificar la belleza madura

Este lanzamiento va más allá de una fórmula: busca inspirar una conversación más honesta sobre cómo se vive el paso del tiempo.

O Boticário promueve una visión de la belleza que no oculta las etapas, sino que las celebra; una narrativa que reemplaza la perfección por la presencia y la juventud eterna por el bienestar real.

“Nuestra misión no es detener el tiempo, sino acompañar a la mujer en todas las fases de su vida, con ciencia, empatía y propósito”, concluye María Paula Alonso.

Con esta nueva línea, la marca reafirma su compromiso con el amor propio, la diversidad y la belleza consciente, impulsando un diálogo que abrace todas las edades, todos los cuerpos y todas las formas de sentirse bien.

