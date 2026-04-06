Investigadores rusos crean una piel artificial para vendar heridas

Los investigadores del Instituto de Biofísica Teórica y Experimental de la Academia de Ciencias de Rusia, ubicado en la ciudad de Púshchino, cerca de Moscú, han desarrollado un tejido para vendar heridas y lesiones que activa la cicatrización, informa la página web oficial de la provincia de Moscú.

Además de proteger de infecciones, esta piel artificial crea las condiciones óptimas para el crecimiento celular y permite que «el aire y el vapor de agua pasen a través de ella para que la herida debajo de dicho recubrimiento no se seque ni se moje», indica el comunicado.

Este tejido es la película más delgada existente para aplicar a las heridas. Parte de las células del tejido se mezclan con las células del paciente y activan la regeneración del colágeno para la cicatrización de heridas y la formación de cicatrices.

Una vez terminado el tratamiento, la almohadilla de látex se desprende fácilmente de la herida.

Fuente: diariosalud.do