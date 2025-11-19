Investigadores descubren cómo el virus de Epstein-Barr puede desencadenar lupus

Uno de los patógenos infecciosos más ubicuos de la humanidad es el responsable de la afección autoinmune crónica llamada lupus eritematoso sistémico o, coloquialmente, lupus, según han descubierto investigadores de Stanford Medicine (Estados Unidos). Los resultados se publican en ‘Science Translational Medicine’.

El virus de Epstein-Barr (VEB) es directamente responsable de que lo que comienza como un número minúsculo de células inmunitarias se vuelvan rebeldes y persuadan a muchas más células inmunitarias compañeras para que lancen un ataque generalizado contra los tejidos del cuerpo, según han demostrado los científicos.

«Este es el hallazgo más trascendental que ha surgido de mi laboratorio en toda mi trayectoria profesional», asegura William Robinson, doctor en medicina y filosofía, profesor de inmunología y reumatología y autor principal del estudio. «Creemos que se aplica al 100% de los casos de lupus».

Varios cientos de miles de estadounidenses (según algunas estimaciones, cerca de un millón) y unos 5 millones en todo el mundo padecen lupus, una enfermedad en la que el sistema inmunitario ataca el contenido de los núcleos celulares. Esto provoca daños en órganos y tejidos de todo el cuerpo -piel, articulaciones, riñones, corazón, nervios, entre otros- y los síntomas varían ampliamente entre las personas. Por razones desconocidas, nueve de cada diez pacientes con lupus son mujeres.

Con un diagnóstico y medicación adecuados, la mayoría de los pacientes con lupus pueden llevar una vida razonablemente normal, pero para aproximadamente el 5% de ellos la enfermedad puede ser mortal, afirma Robinson. Los tratamientos actuales ralentizan la progresión de la enfermedad, pero no la curan, añade.

Para cuando llegamos a la edad adulta, la gran mayoría de nosotros hemos sido infectados por el virus de Epstein-Barr (VEB). Transmitido por la saliva, la infección por VEB suele ocurrir en la infancia, al compartir una cuchara o beber del mismo vaso con un hermano o amigo, o quizás durante la adolescencia, al intercambiar un beso.

El VEB puede causar mononucleosis, conocida como la «enfermedad del beso», que comienza con fiebre que remite, pero que luego se convierte en una fatiga profunda que puede persistir durante meses.

«Prácticamente la única forma de no contraer el VEB es vivir aislado del mundo», advierte Robinson. «Si has llevado una vida normal, las probabilidades de tenerlo son casi de 20 a 1». Una vez infectado por el VEB, no se puede eliminar, explica Robinson, incluso si se permanece asintomático o se llega a estar libre de síntomas. El VEB pertenece a una extensa familia de virus, incluidos los responsables de la varicela y el herpes, que pueden depositar su material genético en el núcleo de las células infectadas.

Allí, el virus permanece latente, oculto de los agentes de vigilancia del sistema inmunitario. Esto puede durar mientras la célula en la que se oculta permanezca viva. O bien, bajo ciertas condiciones, el virus puede reactivarse y obligar a la maquinaria replicativa de la célula infectada a producir innumerables copias de sí mismo que se propagan e infectan otras células y personas.

La gran mayoría de las personas infectadas con el virus de Epstein-Barr (la mayoría de nosotros, para ser exactos) desconocen que siguen albergando el virus y nunca desarrollan lupus. Sin embargo, prácticamente todas las personas con lupus están infectadas con el virus de Epstein-Barr, según han demostrado diversos estudios. La relación entre el virus de Epstein-Barr y el lupus se sospechaba desde hace tiempo, pero no se había confirmado hasta ahora.

Aunque el VEB latente es ubicuo, en el sentido de que casi todo el mundo lo porta, reside solo en una pequeña fracción de los linfocitos B de cualquier persona. Por consiguiente, hasta este nuevo estudio, era prácticamente imposible que los métodos existentes identificaran los linfocitos B infectados y los distinguieran de los no infectados.

El interruptor que enciende la autoinmunidad

Pero Robinson y sus colegas desarrollaron un sistema de secuenciación de altísima precisión que les permitió hacerlo. Descubrieron que menos de 1 de cada 10.000 linfocitos B de un individuo típico infectado por el VEB, pero por lo demás sano, alberga un genoma viral del VEB latente.

Empleando su nueva tecnología para identificar linfocitos B infectados por el VEB, junto con bioinformática y experimentación con cultivos celulares, los investigadores descubrieron cómo una cantidad tan pequeña de células infectadas puede provocar un potente ataque inmunitario contra los propios tejidos. En pacientes con lupus, la proporción de linfocitos B infectados por el VEB aumenta a aproximadamente 1 de cada 400, lo que representa una diferencia de 25 veces.

Se sabe que el VEB latente, a pesar de su inactividad casi total, ocasionalmente induce a la célula B en la que permanece inactiva a producir una proteína viral, la EBNA2. Los investigadores demostraron que esta proteína actúa como un interruptor molecular -en términos genéticos, un ‘factor de transcripción’- que activa un conjunto de genes en el genoma de la célula B que previamente se encontraban inactivos. Al menos dos de los genes humanos activados por la EBNA2 codifican proteínas que, a su vez, son factores de transcripción que activan diversos genes humanos proinflamatorios.

El trabajo concluye que el linfocito B se vuelve altamente inflamatorio: adopta su función de «célula presentadora de antígenos profesional» y comienza a estimular a otras células inmunitarias (llamadas linfocitos T auxiliares) que, casualmente, tienen predilección por atacar componentes nucleares. Estos linfocitos T auxiliares reclutan multitud de otros linfocitos B antinucleares, así como linfocitos T citotóxicos antinucleares, los más feroces atacantes del sistema inmunitario.

Cuando ese grupo de linfocitos B antinucleares se multiplica, da igual si alguno de los nuevos reclutas está infectado por el virus de Epstein-Barr o no (la gran mayoría no lo está). Si hay suficientes, el resultado es un brote de lupus.

Robinson sospecha que esta cascada de activación de células B autoinmunes generada por el VEB podría extenderse más allá del lupus a otras enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple, la artritis reumatoide y la enfermedad de Crohn, donde se han observado indicios de actividad de EBNA2 iniciada por el VEB.

La pregunta del millón sería que, si aproximadamente el 95% de la población porta el virus de Epstein-Barr (VEB) latente en nuestros linfocitos B, por qué algunos desarrollamos autoinmunidad, pero no todos. Robinson especula que quizás solo ciertas cepas del VEB inducen la transformación de los linfocitos B infectados en células presentadoras de antígenos, las cuales activan ampliamente un gran número de linfocitos B antinucleares.

Muchas empresas están trabajando en una vacuna contra el VEB y ya se están realizando ensayos clínicos. Sin embargo, Robinson señaló que esta vacuna tendría que administrarse poco después del nacimiento, ya que no puede eliminar el virus de una persona ya infectada

