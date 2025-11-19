Descubren animal que es casi puro cerebro: así funciona su increíble sistema nervioso

Este pequeño habitante del océano resultó ser mucho más sofisticado de lo imaginado

Un nuevo estudio científico reveló que los erizos de mar podrían ser uno de los organismos más sorprendentes del océano: su cuerpo completo actúa como un cerebro.

Lejos de tener un centro nervioso definido, estos animales distribuyen sus neuronas por toda su estructura, formando un sistema mucho más complejo de lo que se creía.

La investigación, liderada por el biólogo del desarrollo Periklis Paganos y publicada en Science Advances, analizó la metamorfosis del erizo púrpura (paracentrotus lividus).

Durante esta transformación —en la que pasan de larvas bilaterales a adultos de simetría radial— los científicos detectaron un cambio radical en su sistema nervioso.

El estudio señala que “el programa neurogénico difiere sustancialmente entre las dos etapas de vida”, lo que demuestra que, tras la metamorfosis, el animal reorganiza por completo su arquitectura neuronal.

La sorpresa fue mayor al descubrir que más de la mitad de los grupos celulares correspondían a tipos de neuronas, muchas de ellas asociadas a moléculas como dopamina, serotonina, GABA, comúnmente presentes en los vertebrados.

Los investigadores describen este fenómeno como un “estado de todo-cerebro”, en el que no hay un órgano central que coordine las funciones del cuerpo, sino una red compleja que lo cubre por completo.

Fuente: adnradio.cl