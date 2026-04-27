Investigadores del IPN descubren cómo inicia el Alzheimer y abren la puerta a su detección temprana

En un mundo que envejece rápidamente, este avance podría transformar la manera en que enfrentamos una de las enfermedades más complejas de nuestro tiempo

Investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) lograron identificar con precisión la región cerebral donde inicia el Alzheimer, un avance que podría transformar el diagnóstico y tratamiento de una de las enfermedades más devastadoras del siglo XXI. El hallazgo no solo posiciona a la ciencia mexicana en el mapa global, sino que abre nuevas rutas para detectar la enfermedad antes de que sea irreversible.

El “punto cero” del Alzheimer: el hallazgo del IPN

Un equipo de investigadores del Instituto Politécnico Nacional identificó la región exacta donde comienza el proceso neurodegenerativo del Alzheimer: la capa II de la corteza entorrinal, una zona clave en la conexión con el hipocampo.

Este descubrimiento representa un cambio de paradigma, ya que permite ubicar el inicio del daño cerebral con mayor precisión que en investigaciones previas, que se enfocaban en etapas más avanzadas de la enfermedad.

Por qué este hallazgo importa ahora

El Alzheimer es uno de los mayores retos de la medicina moderna. Actualmente no tiene cura y su diagnóstico suele ocurrir cuando el daño cerebral ya es significativo.

Además, el envejecimiento poblacional está acelerando su impacto: se estima que para 2050 habrá alrededor de 150 millones de personas con demencia en el mundo.

En este contexto, comprender el origen de la enfermedad se vuelve crítico para desarrollar estrategias preventivas.

Más allá de las placas: una nueva comprensión del origen

Durante décadas, la investigación se centró en la acumulación de proteínas como beta-amiloide y tau.

Sin embargo, el estudio del IPN demuestra que el proceso comienza antes, en alteraciones específicas dentro de la corteza entorrinal. Este tejido es clave para funciones como la memoria y la orientación, lo que explica por qué su deterioro temprano impacta rápidamente las capacidades cognitivas.

El hallazgo redefine la narrativa: el Alzheimer no inicia donde creíamos, sino en una región más específica y temprana del cerebro.

El papel de la proteína tau y la innovación científica

Uno de los avances más relevantes del estudio fue el uso de un marcador molecular específico para detectar alteraciones en la proteína tau.

Los investigadores lograron identificar cambios en esta proteína incluso antes de que aparezcan las estructuras patológicas típicas del Alzheimer, lo que permite observar la enfermedad en fases mucho más tempranas.

Este enfoque abre nuevas posibilidades para el diagnóstico temprano y la evaluación de tratamientos.

Diagnóstico temprano: el verdadero cambio de juego

Uno de los mayores aportes del descubrimiento es la posibilidad de detectar el Alzheimer mediante métodos menos invasivos.

El equipo del IPN logró identificar biomarcadores en tejidos accesibles como sangre y epitelio oral, lo que podría facilitar pruebas más rápidas, económicas y accesibles.

Hasta ahora, el diagnóstico definitivo solo podía confirmarse mediante estudios post mortem, lo que limitaba enormemente la intervención oportuna.

Reconocimiento internacional y validación científica

El impacto del hallazgo ha trascendido México. La investigación fue destacada en la revista científica Brain Communications, de la Universidad de Oxford, lo que valida su relevancia en la comunidad científica global.

Este reconocimiento posiciona a México como un actor relevante en la investigación neurocientífica de alto nivel.

Del laboratorio al paciente: el reto pendiente

Aunque el avance es significativo, el siguiente paso es su validación clínica y su adopción en sistemas de salud.

Como ocurre con muchos descubrimientos científicos, el desafío será traducir este conocimiento en soluciones reales para pacientes, lo que implica inversión, regulación y colaboración internacional.

Fuente: emprendedor.com