Identifican biomarcadores de cáncer de tiroides que evitarían cirugías innecesarias

La investigación permitirá diagnosticar tumores malignos de manera más temprana

Científicos asturianos han identificado nuevos biomarcadores del cáncer de tiroides que facilitarán el diagnóstico en algunos pacientes. Son investigadores adscritos a varios organismos del Principado, entre ellos el Instituto de Investigación Sanitaria, el HUCA o el centro de Nanomateriales y Nanotecnología.

Cuando un paciente va al endocrino por la aparición de un bulto, se le extrae una pequeña muestra para su análisis. Alrededor del 60% se diagnostican como tumores benignos y no se operan. Sin embargo, existe una llamada zona gris, donde los médicos no son capaces de distinguir si la muestra es maligna o no. Supone el 30% de casos.

La opción es extirpar el bulto para su análisis. Aproximadamente, dos de cada diez, resultan ser cánceres, pero la operación condiciona bastante la vida del paciente.

Con la investigación de los científicos asturianos, ahora se podrá identificar, en un alto porcentaje y precisión, la malignidad de las muestras tomadas, evitando así la cirugía. Y esto es gracias a que han identificado biomarcadores moleculares que permiten ver lo que no muestra el microscopio.

Para ello, se analizaron miles muestras de la red de biobancos española, utilizando la Inteligencia Artificial.

Además de cirugías innecesarias, también se podrán diagnosticar tumores malignos de manera más temprana. Los investigadores resaltan, en especial, la colaboración de la Agencia Española Contra el Cáncer. Sus aportaciones, dicen, se concretan en avances como los de esta investigación.

Fuente: rtpa.es