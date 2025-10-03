Este es el nuevo medicamento más efectivo que la aspirina para prevenir infartos

Un nuevo estudio desbanca en eficacia a la tradicional aspirina, para colocar en el podio anti-infartos otros medicamento muy conocido en España

La enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo, y suponen un problema de salud pública desde los infartos de miocardio hasta los accidentes cerebrovasculares (ictus). Desde hace décadas es la aspirina (ácido acetilsalicílico) el medicamento que se situaba en el podio de los fármacos más eficaces en la prevención de este tipo de patologías… hasta que una nueva investigación ha descubierto que hay otro más eficaz (no en todos los casos, pero sí en la mayoría).

La investigación mencionada ha sido publicada recientemente en The Lancet, y en ella se han analizado los datos de casi 29.000 pacientes con enfermedad coronaria. Algunos, incluso, habían sufrido un infarto o se habían sometido a intervenciones cardíacas. Los voluntarios fueron divididos en dos grupos: uno tratado con monoterapia con aspirina y otro con monoterapia con clopidogrel. El segundo medicamento gana la batalla, vamos a ver por qué.

Clopidogrel versus aspirina: su papel en la prevención del infarto

Ahora que este estudio ha comparado ambos fármacos en la prevención de la enfermedad cardiovascular, es importante recordar que la aspirina actúa inhibiendo la función de las plaquetas, minimizando la posibilidad de que se formen coágulos o derrames cerebrales. Por eso siempre se ha utilizado como tratamiento en pacientes con enfermedad coronaria.

Eso sí, la aspirina, como casi todos los medicamentos, tiene la posibilidad de efectos adversos; en este caso pueden llegar a ser muy graves, como la hemorragia gastrointestinal o la cerebral.

El clopidogrel, por su parte, es la nueva estrella de las conclusiones científicas. Este medicamento antiagregante plaquetario anticoagulante ha demostrado que no aumenta las hemorragias graves, y sí disminuye el riesgo (un 14%) de padecer acontecimientos cardiovasculares graves como ictus o infarto.

El coste del clopidogrel, y otras trabas a considerar

Mientras que el ácido acetilsalicílico se encuentra entre los medicamentos más consumidos en España, no sólo para prevenir el infarto sino también como analgésico eficaz, el clopidogrel, también eficaz en el primer caso, encuentra el escollo importante del precio.

Y es que el clopidogrel puede llegar a costar hasta 7 veces más que la aspirina, por lo que su uso se limita a los pacientes de mayor riesgo, en los que está justificado por el riesgo de sufrir un evento cardiovascular importante. Existen estudios anteriores que demuestran que la combinación de ambos medicamentos podría reducir el riesgo de muerte o reinfarto en los días siguientes al evento cardiovascular.

Ahora, la nueva investigación coloca el clopidogrel en la cima de los fármacos que pueden prevenir y combatir un accidente cardiovascular, aunque antes deberá superar el hecho de que es la aspirina la que lleva usándose para este fin durante muchos años. Desbancarla llevará su tiempo, pero la ciencia ha mostrado datos concluyentes: a los 5,5 años, los pacientes tratados con clopidogrel presentaron un 14% menos de eventos cardiovasculares graves en comparación con aquellos que recibieron aspirina.

Fuente: 20minutos.es