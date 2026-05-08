Descubren en Clínica Mayo que la vitamina D reduce la inflamación intestinal crónica

El uso supervisado de este nutriente trae efectos positivos en pacientes con colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn

La ciencia médica ha fijado su atención en un regulador que podría ser determinante para quienes conviven con enfermedades inflamatorias del intestino (EII). Investigaciones recientes, lideradas por expertos de la Clínica Mayo en Estados Unidos y publicadas en la revista científica Cell Reports Medicine, sugieren que la vitamina D actúa como una pieza clave para ajustar el equilibrio entre las defensas del organismo y la flora bacteriana.

Este hallazgo resulta de especial interés para pacientes con enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa, patologías crónicas que afectan la calidad de vida de miles de personas. Según el estudio, la suplementación dirigida permitiría que el sistema inmunológico sea más tolerante frente a la microbiota intestinal, reduciendo potencialmente los procesos inflamatorios que caracterizan estas condiciones.

Hallazgos clave en la inmunidad del intestino

El análisis clínico se centró en la observación de parámetros biológicos específicos tras un periodo de tratamiento de 12 semanas. Los resultados arrojaron tres puntos fundamentales sobre cómo influye este nutriente:

Impacto directo y medible en los biomarcadores clínicos de los pacientes.• Capacidad para restaurar de forma parcial el equilibrio entre la microbiota y el sistema inmune.• Necesidad estricta de supervisión médica y personalización de las dosis antes de iniciar cualquier suplementación.

De acuerdo con la información de la Clínica Mayo, presente en la revista, el gastroenterólogo John Mark Gubatan, líder de la investigación, detalló que la suplementación dirigida permitió “una recuperación parcial del equilibrio entre el sistema inmune y la flora bacteriana intestinal”. El experto explicó que, tras el ciclo de tratamiento, se evidenció una mejor respuesta defensiva en la mucosa intestinal.

Cambios en los biomarcadores de inflamación

El estudio involucró a 48 adultos que presentaban deficiencia de vitamina D y padecían alguna de las enfermedades inflamatorias mencionadas. Al administrar dosis semanales del suplemento, los investigadores notaron cambios significativos en los laboratorios: se registró un aumento en la inmunoglobulina A (IgA), que fortalece la protección de la mucosa, y una disminución de la inmunoglobulina G (IgG), la cual suele estar vinculada a la inflamación.

Además de estos indicadores, se observó una reducción en la calprotectina fecal, un marcador que los médicos utilizan habitualmente para medir objetivamente qué tan inflamado está el intestino. Estos avances sugieren que la vitamina D podría ser un aliado para pacientes que no logran resultados satisfactorios con las terapias convencionales.

Un llamado a la cautela médica

A pesar de los resultados alentadores, el equipo médico es enfático en que no se deben tomar estos datos como una recomendación generalizada para automedicarse. La investigación presenta limitaciones importantes, como el tamaño reducido de la muestra y la falta de un grupo de control aleatorizado.

Al respecto, el doctor Gubatan advirtió en el estudio: “Observamos señales alentadoras, pero no se trató de un ensayo aleatorio”. Esta precisión es vital, ya que impide que los resultados se consideren definitivos para la población general sin antes pasar por estudios más amplios.

Por ahora, la recomendación médica en Colombia y el mundo sigue siendo la corrección de déficits vitamínicos documentados mediante exámenes de sangre. Cualquier intento de utilizar la vitamina D como herramienta para manipular la inmunidad intestinal debe ser validado por el especialista tratante, garantizando que la dosis sea la adecuada para cada historial clínico.

Fuente: msn.com