Crean un parche cardíaco biológico impreso en 3D para el corazón

Un equipo de científicos con sede en Suiza han inventado un parche cardíaco biológico de ingeniería tisular que puede ayudar a curar un corazón roto. Un nuevo tipo de parche cardíaco de ingeniería tisular podría no solo sellar áreas defectuosas del corazón, como ha sucedido hasta ahora, sino también curarlas. Un equipo interdisciplinario dirigido por la ETH de Zúrich ha implantado con éxito el parche en animales. Su innovador proyecto de bioingeniería no resolverá tus problemas amorosos, pero el parche no solo podría sellar áreas defectuosas del corazón, como ha sucedido hasta ahora con los parches existentes que utilizan tejido bovino, sino también curarlas por completo después de un infarto.

Parche cardíaco biológico

Después de un infarto, el flujo sanguíneo al corazón se interrumpe y la consiguiente falta de oxígeno puede causar daño cardíaco. La pared del corazón puede romperse en casos graves, lo que requiere intervención quirúrgica inmediata.

Un equipo de investigación interdisciplinario de la ETH de Zúrich y el Hospital Universitario de Zúrich, dirigido por los profesores Robert Katzschmann y Omer Dzemali, ha desarrollado un novedoso parche cardíaco tridimensional para implantación intraventricular. Han implantado el parche con éxito en animales.

Los parches de pericardio bovino (BPP) que se utilizan actualmente presentan importantes desventajas. “Los parches cardíacos tradicionales no se integran en el tejido cardíaco ni permanecen permanentemente en el organismo. Queríamos solucionar este problema con nuestro parche, que se integra en el tejido cardíaco existente”, afirma Lewis Jones, autor principal del estudio.

Los científicos esperan que el «RCPatch» (Parche Cardíaco Reforzado) se convierta en una alternativa a largo plazo a los parches convencionales fabricados con pericardio bovino.

El nuevo parche consta de tres partes: una malla fina que sella el daño, una estructura impresa en 3D para mayor estabilidad y un hidrogel con células musculares cardíacas. El andamio tiene una estructura reticular compuesta por un polímero degradable, que los investigadores producen en una impresora 3D.

Curar el corazón roto

Un experimento inicial con animales demostró la capacidad del parche para implantarse con éxito y soportar la alta presión cardíaca. Los investigadores lograron prevenir hemorragias y restaurar la función cardíaca. En pruebas preclínicas en modelos porcinos, el RCPatch se utilizó para cerrar un defecto artificial en el ventrículo izquierdo.

A largo plazo, el RCPatch está diseñado no solo para reparar, sino también para regenerar el daño miocárdico, logrando así la curación de un corazón roto. El siguiente paso de los investigadores es seguir desarrollando el material e investigar su estabilidad en estudios a largo plazo con animales.

Fuente: helvecia.com.uy