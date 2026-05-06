Crean en la UNSAM un escáner con IA que detecta infartos en segundos: ‘El tiempo es crucial para salvar vidas’

El sistema denominado Cardiotrace busca acelerar los diagnósticos en contextos críticos como ambulancias y guardias médicas

Un equipo de investigadores y estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín desarrolló un innovador dispositivo con inteligencia artificial capaz de detectar infartos en cuestión de segundos. El sistema, denominado Cardiotrace, busca acelerar los diagnósticos en contextos críticos como ambulancias y guardias médicas.

El proyecto fue llevado adelante en el Laboratorio de Neuroingeniería de la Escuela de Ciencia y Tecnología (ECyT) y combina hardware y software basado en redes neuronales. Su funcionamiento permite escanear electrocardiogramas en papel, digitalizarlos y analizarlos automáticamente en tiempo real para determinar si un paciente está atravesando un infarto agudo de miocardio o una cardiopatía isquémica.

La innovación apunta a resolver una de las principales limitaciones en situaciones de emergencia como la falta de especialistas para interpretar estudios en el lugar. Actualmente, en muchos casos los electrocardiogramas deben enviarse por mensajería a profesionales, lo que genera demoras. Con Cardiotrace, ese paso se elimina y el diagnóstico puede obtenerse de forma inmediata en el punto de atención.

El desarrollo comenzó hace cinco años en el ámbito académico de la UNSAM, impulsado por estudiantes de Ingeniería Biomédica como parte de sus tesis. Para entrenar el sistema, el equipo utilizó bases de datos internacionales de señales digitales, lo que permitió mejorar la precisión de los algoritmos.

Desde la universidad destacaron la importancia del avance en un contexto donde las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte en la Argentina. “El tiempo es crucial para salvar vidas y reducir secuelas”, señalaron.

Tras la creación del prototipo, el equipo trabaja ahora en la etapa de validación clínica junto a profesionales del CEMIC, con el objetivo de comprobar su eficacia en pacientes reales y en condiciones de emergencia.

De confirmarse sus resultados, el dispositivo podría convertirse en una herramienta clave para mejorar la atención prehospitalaria y reducir los tiempos de diagnóstico en casos donde cada minuto puede marcar la diferencia.

Fuente: lanoticia1.com