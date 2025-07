Corticosteroides pueden reducir la eficacia de la inmunoterapia en cáncer de pulmón, revela nuevo estudio

En los últimos años, la inmunoterapia ha revolucionado el tratamiento del cáncer de pulmón, especialmente en su variante más común: el cáncer de pulmón de células no pequeñas. Sin embargo, a pesar de los avances, no todos los pacientes responden de la misma manera a estas terapias, y comprender los factores que influyen en su eficacia es un reto clave para la oncología moderna. Nuevas investigaciones están empezando a arrojar luz sobre algunos de estos factores y su impacto en los resultados clínicos. Los corticosteroides, un medicamento comúnmente recetado para aliviar los síntomas relacionados con el cáncer en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas tratados con inmunoterapia, son la principal razón por la que ciertas inmunoterapias pueden fallar en el tratamiento de la enfermedad, según una nueva investigación de Keck Medicine de la Universidad del Sur de California (Estados Unidos).

El estudio, publicado en ‘Cancer Research Communications’ , demuestra que la administración de dosis altas de esteroides antes o durante un tipo específico de inmunoterapia provocó una reducción menor de los tumores en los pacientes que no los recibían. Estos pacientes también tuvieron una esperanza de vida más corta.

«Los esteroides fueron el mayor predictor de por qué ciertas inmunoterapias pueden no ser efectivas, incluso cuando se consideran muchos otros factores como el estadio y la progresión de la enfermedad», matiza el oncólogo e inmunólogo de Keck Medicine, Fumito Ito, autor principal de la investigación. Además, los investigadores creen haber encontrado el mecanismo que explica por qué los esteroides y algunas inmunoterapias pueden no combinarse.»Nuestros hallazgos revelan que los esteroides impiden la maduración de las células T, las células naturales del cuerpo que combaten el cáncer. Esto les impide atacar el cáncer con la intensidad habitual, lo que conlleva peores resultados para los pacientes», incide Ito, quien también es miembro y colíder del programa de investigación en ciencias clínicas y traslacionales del Centro Oncológico Integral Norris de la USC . «Si bien otras investigaciones han indicado que los esteroides pueden afectar negativamente la eficacia de la inmunoterapia, somos de los primeros en identificar una probable causa y efecto». Ito y sus colaboradores también descubrieron que los esteroides bloqueaban los biomarcadores circulantes en el cuerpo (fragmentos de células en el torrente sanguíneo que señalan cuándo el cáncer está progresando para que los oncólogos puedan ajustar el tratamiento del paciente). «Sin la presencia de biomarcadores circulantes que informen nuestras decisiones, los oncólogos no pueden tratar el cáncer con tanta eficacia y los pacientes pueden perderse el mejor tratamiento para su cáncer», detalla Ito. El estudio examinó el efecto de los esteroides en un tipo de inmunoterapia conocido como inhibidores de puntos de control inmunitario (ICI). Los ICI ayudan al sistema inmunitario a combatir el cáncer bloqueando las proteínas que impiden que los linfocitos T ataquen a las células cancerosas. Los ICI se utilizan a menudo para tratar el cáncer de pulmón de células no pequeñas, el tipo más común de cáncer de pulmón. Los esteroides se recetan a menudo para aliviar los síntomas del cáncer o para tratamientos administrados por diversas razones, como la fatiga y los vómitos, o efectos secundarios más graves, como la inflamación cerebral y pulmonar. Los esteroides suprimen el sistema inmunitario, lo que reduce la inflamación que puede causar estas afecciones. Ito y sus colaboradores investigadores estudiaron retrospectivamente los historiales médicos de 277 pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas en estadio II-IV tratados con ICI solos o en combinación con otras terapias. Compararon los resultados (reducción tumoral y tasa de supervivencia) entre los pacientes a los que se les prescribieron esteroides y los que no los recibieron en tres centros, incluido el Centro Oncológico Integral Norris de la USC . Así, analizaron hasta ocho años de datos para determinar que los esteroides eran el único factor que impedía la eficacia de la inmunoterapia.También determinaron que las células T de un número significativo de pacientes que recibían esteroides no habían madurado completamente e iniciaron un estudio preclínico con ratones para observar los efectos de los esteroides en la terapia con ICI en tiempo real. Este estudio con modelos murinos condujo al descubrimiento de que la administración de esteroides antes o durante la inmunoterapia inhibe la maduración completa de las células T.

Si bien la investigación de Keck Medicine indica que los esteroides pueden interferir con los ICI, Ito reconoce que, para algunos pacientes, los esteroides pueden ser necesarios para controlar los síntomas relacionados con el cáncer.

«Sabemos que los esteroides seguirán desempeñando un papel importante en el tratamiento del cáncer de pulmón, pero es importante comprender sus posibles limitaciones», finaliza Ito. «Cada paciente debe consultar con su oncólogo para asegurarse de contar con el mejor plan de atención posible, adaptado a sus necesidades específicas». El experto espera que esta investigación conduzca a más estudios que examinen el efecto de los esteroides en la inmunoterapia para que los oncólogos puedan tomar decisiones totalmente informadas que beneficien mejor a sus pacientes.

Fuente: infosalus.com