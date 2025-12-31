Un ratón dio a luz tras una misión espacial y abre nuevas perspectivas para la ciencia

Una hembra que viajó a la estación espacial china tuvo crías sanas en la Tierra, lo que refuerza las investigaciones sobre reproducción y desarrollo de mamíferos en entornos espaciales

Una hembra de ratón que participó en una reciente misión a bordo de la estación espacial china dio a luz con éxito crías sanas tras regresar a la Tierra, un hito científico que abre nuevas líneas de investigación sobre los efectos del espacio en la reproducción y el desarrollo temprano de los mamíferos.

El hecho fue confirmado por el Centro de Tecnología e Ingeniería para la Utilización Espacial de la Academia de Ciencias de China, supo la Agencia Noticias Argentinas.

En total, cuatro ratones viajaron al espacio a bordo de la nave tripulada Shenzhou-21, lanzada el 31 de octubre, y permanecieron en un hábitat especialmente diseñado dentro de la estación espacial. Los animales regresaron al planeta el 14 de noviembre.

Tras el retorno, una de las hembras quedó preñada y el pasado 10 de diciembre dio a luz a nueve crías, de las cuales seis sobrevivieron, una tasa considerada normal por los investigadores. Según el equipo científico, la madre amamanta con normalidad y las crías se muestran activas y en buen estado de salud.

«La misión demostró que un viaje espacial de corta duración no afectó la capacidad reproductiva del ratón», explicó Wang Hongmei, investigadora del Instituto de Zoología de la Academia de Ciencias de China. Además, subrayó que el experimento «proporciona muestras invaluables para estudiar cómo el entorno espacial influye en las primeras etapas del desarrollo de los mamíferos».

El resultado es considerado un paso clave para futuras investigaciones biológicas en el espacio y podría aportar información relevante para misiones de larga duración, en las que la reproducción y la salud de los organismos vivos son factores centrales para la exploración humana fuera de la Tierra.

Fuente: cadena3.com