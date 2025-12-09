Pingüinos de El Cabo sufrieron una hambruna masiva en Sudáfrica

Los pingüinos de El Cabo que viven en las costas de Sudáfrica han sido diezmados en menos de 10 años por una hambruna masiva, según un nuevo estudio dedicado a esta especie africana clasificada en peligro crítico de extinción.

Quedan menos de 10.000 parejas reproductoras del pequeño pingüino africano en todo el mundo, y la especie figura desde 2024 en la lista roja de especies en peligro crítico de extinción, elaborada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Dos de las colonias reproductoras más importantes cerca de Ciudad del Cabo se han desplomado entre 2004 y 2011, con la muerte de unas 62.000 aves, según este estudio realizado por la Universidad de Exeter, en Reino Unido, y el Departamento de Bosques, Pesca y Medio Ambiente de Sudáfrica.

En estos ocho años, las poblaciones de sardinas, un alimento clave para los pingüinos, se mantuvieron en la zona constantemente por debajo del 25% de su abundancia máxima, explicó Richard Sherley, biólogo y coautor del estudio.

Esta disminución de las poblaciones de sardinas se debería al efecto combinado de ciertas prácticas pesqueras y a causas medioambientales, como los cambios en la temperatura y la salinidad del agua.

Todo ello «parece haber provocado una grave escasez de alimentos para los pingüinos africanos, lo que ha provocado una pérdida estimada de unos 62.000 individuos reproductores», continuó el biólogo.

Según los científicos, la población global de la especie ha disminuido casi un 80% en los últimos 30 años. Al ritmo actual, el ave podría desaparecer en estado salvaje para 2035.

Las autoridades impusieron una prohibición de pesca comercial alrededor de seis colonias de pingüinos durante 10 años, y otras iniciativas en curso incluyen la instalación de nidos artificiales y la creación de nuevas colonias.

Los pingüinos del Cabo son una atracción turística, y miles de personas visitan las colonias cada año. Pero la presión del turismo también tiene un impacto negativo, ya que perturba a las aves y les provoca un mayor estrés.

