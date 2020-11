Mujer en EU encuentra un diente de megalodón, el tiburón más grande que ha vivido jamás

Una mujer descubrió el diente de un megalodón prehistórico, el tiburón más grande que ha vivido, mientras visitaba una playa en Carolina del Sur. Los expertos piensan que el diente perteneció a un depredador que pudo haber tenido una longitud de casi 5 m y que vivió hace 20 millones de años.

Missy Tracewell y su esposo se encontraban en la isla barrera de Hunting cuando ella vio algo que sobresalía en la arena en un agujero donde su esposo estaba “jugando”, declaró a McClatchy News.

“Lo recogí y me puse de pie, y me sorprendió tanto lo que tenía en la mano… que lo dejé caer en la arena”, dijo Tracewell . “Gritaba y me comportaba como una niña de cinco años, saltando y llorando, ‘no puedo creerlo. Oh, Dios mío, acabo de encontrar un diente de megalodón”.

Tracewell le tomó una foto a su descubrimiento y la compartió en su página de Facebook, donde obtuvo más de 1,300 “me gusta” y cientos de emotivos comentarios.

En el pasado, ella y su esposo habían encontrado cientos de dientes de tiburón en las playas de Carolina del Sur, pero escribió debajo de la imagen en Facebook: “El más grande hasta ahora…”

La organización sin fines de lucro Amigos de la Isla Hunting compartió la imagen en Twitter.

Tracewell no llevo el diente con un experto para confirmar a qué animal pertenecía, por lo que el sorprendente hallazgo encendió el debate en Facebook sobre quién había sido el propietario original del filoso diente.

Expertos en historia natural confirmaron a Newsweek que el diente pertenecía a un megalodón, cuyo nombre significa “dientes grandes”. Estos corpulentos depredadores alfa habitaban en aguas cálidas y subtropicales de todo el mundo hace entre 3.6 y 20 millones de años, en el periodo mioceno, hasta que se extinguieron. Fueron los tiburones más grandes que han vivido nunca, y medían hasta 15 m de largo en algunos casos. Esto es tres veces más que el tiburón blanco más grande del que se tiene noticia.

Jack Cooper, estudiante de doctorado especializado en tiburones y megalodones de la Universidad Swansea del Reino Unido, declaró a Newsweek que la forma del diente “es un signo evidente de que se trata de un megalodón”. Cooper señaló que, probablemente, la criatura era joven cuando perdió el diente.

Emma Bernard, curadora de peces fósiles del Museo de Historia Natural del Reino Unido dijo a Newsweek que es difícil calcular el tamaño de un animal con base en un solo diente. Sin embargo, calcula que probablemente media entre seis y 11 m.

“Los megalodones se alimentaban de cetáceos, peces y probablemente de lo que se les antojara, con base en la forma y el tamaño de sus dientes”, dijo. Entre sus presas se encontraban las ballenas, e incluso otros tiburones. Las mandíbulas de los adultos contaban con 275 enormes dientes serrados y tenían 3.3 metros de ancho, por lo que se piensa que los megalodones podían haberse tragado fácilmente a dos humanos adultos colocados uno al lado del otro.

Al comentar sobre el hallazgo de Tracewell, Bernard dijo: “Con frecuencia, cuando las personas los encuentran, la punta del diente está rota, o han perdido parte de la raíz, por lo que se trata de un buen hallazgo”.

Fuente: newsweekespanol.com