Investigadores proponen crear un área protegida en la Bahía de Algeciras para conservar una especie en peligro de extinción

Propuesta de ‘microsantuario’ para salvar al delfín de la extinción: investigadores de la Universidad de Sevilla plantean la creación de un area protegida internacional en la Bahía de Algeciras (Cádiz) para proteger al cetáceo común (Delphinus delphis), una especie catalogada en peligro de extinción en el Mediterráneo.

Un enclave clave para los cetáceos

La Bahía de Algeciras-Gibraltar, en la vertiente norte del Estrecho, es un ecosistema marino de alto valor ecológico. Allí, un cañón submarino y las condiciones oceanográficas favorecen la presencia de cetáceos durante todo el año.

Entre las especies más frecuentes destacan el delfín común, el delfín listado y el delfín mular, que utilizan la zona para alimentarse, socializar y criar.

Impacto del tráfico marítimo y la pesca deportiva

Durante más de tres años, el equipo de investigación analizó más de 500 avistamientos en 2.400 salidas al mar. Los datos revelan que el aumento del tráfico de embarcaciones —especialmente en verano— altera los comportamientos naturales de los delfines.

Cuando no se respetan los protocolos de aproximación, los animales interrumpen su alimentación y socialización, adoptando patrones evasivos y realizando inmersiones profundas, señales de estrés que pueden comprometer su supervivencia.

El proyecto plantea declarar un microsantuario internacional con zonas de navegación regulada, vigilancia reforzada y señalización en áreas sensibles.

La iniciativa busca la cooperación de administraciones públicas, sector turístico, puertos deportivos, pescadores y sociedad civil para garantizar el cumplimiento de normas y la preservación de la especie.

Educación y buenas prácticas

Los investigadores proponen campañas educativas para residentes y visitantes, así como formación a tripulaciones de embarcaciones turísticas y recreativas en buenas prácticas de navegación.

También sugieren coordinar la actividad pesquera deportiva para evitar la interferencia en las zonas de alimentación de los delfines.

La creación de este microsantuario sería un paso clave para frenar la desaparición del delfín común en el Mediterráneo y preservar la riqueza natural de la Bahía de Algeciras.

