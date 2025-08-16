Descubrimiento del siglo: un robot de la NASA en Marte encontró las ruinas de las distintas ciudades antiguas

Las misiones espaciales de la NASA descubren en Marte formaciones que recuerdan a civilizaciones perdidas del pasado

La exploración de Marte ha proporcionado imágenes y datos fascinantes que estimulan tanto la curiosidad como el debate en la comunidad científica y en el público en general. Entre los descubrimientos más destacados se encuentran formaciones geológicas que, por su apariencia, evocan las ruinas de antiguas ciudades terrestres. Estas estructuras, captadas por diversas misiones, han sido objeto de estudio para comprender su origen y formación.

Un ejemplo notable es la formación conocida como «Ciudad Inca», una estructura que, observada desde el espacio, exhibe patrones geométricos que recuerdan a las ruinas de antiguas civilizaciones, sin embargo, está lejos de serlo.

Según indica la Agencia Especial Europea (ESA), su nombre se debe a una vista en perspectiva oblicua de Marte, que posee una red lineal, casi geométrica, de crestas que se asemejan a las de ciudades en ruinas.

¿Cómo es la geología en Marte que evoca una ciudad antigua?

La «Ciudad Inca» es una formación geológica situada en las proximidades del polo sur de Marte, en la región conocida como Angustus Labyrinthus. Esta estructura fue identificada por la sonda Mariner 9 durante la década de 1970. Debido a su apariencia superficial, los científicos de la NASA le otorgaron este nombre por las similitudes visuales con las antiguas ciudades incas de la Tierra.

Se postula que estas formaciones son el resultado de procesos geológicos complejos, posiblemente vinculados a antiguos impactos de asteroides que fracturaron la corteza marciana, lo que permitió el ascenso del magma y la creación de diques resistentes a la erosión. Con el paso del tiempo, la erosión diferencial ha dejado al descubierto estas estructuras, que generan patrones que evocan la imagen de una ciudad en ruinas.

Además de la «Ciudad Inca», otras formaciones han despertado el interés de los científicos y aficionados a la exploración espacial. Por ejemplo, el orbitador de la Agencia Espacial Europea (ESA) ha capturado imágenes de formaciones que, desde una perspectiva aérea, se asemejan a estructuras urbanas terrestres.

Últimos hallazgos del robot de la NASA en Marte

El Rover Perseverance de la NASA, que aterrizó en Marte en febrero de 2021, ha llevado a cabo una exhaustiva exploración del cráter Jezero, un antiguo lago que podría haber sido un hábitat propicio para la vida microbiana.

Recientemente, Perseverance ha identificado una roca denominada «Silver Mountain», que exhibe texturas inéditas y se remonta a la era de Noé, hace aproximadamente 4,000 millones de años. Este descubrimiento tiene el potencial de ofrecer información valiosa sobre la historia geológica del planeta rojo y las condiciones ambientales prevalentes en ese periodo.

Otro hallazgo fascinante de Perseverance es una roca conocida como «St. Pauls Bay», que está compuesta por cientos de pequeñas esferas de color gris oscuro. Estas esferas, algunas de forma alargada y otras con bordes angulares, han desconcertado a los científicos, quienes llevan a cabo investigaciones para determinar su origen y proceso de formación. Hallazgos similares en el pasado sugieren que diversos mecanismos geológicos podrían haber dado lugar a estas intrigantes estructuras.

La relevancia de las estructuras marcianas en la exploración del espacio

Estos descubrimientos resaltan la intrincada geología de Marte y la necesidad de proseguir con su investigación. Las formaciones que evocan a ruinas de ciudades antiguas son evidencias de los procesos naturales que han esculpido la superficie marciana a lo largo de miles de millones de años.

Comprender estos fenómenos es crucial para reconstruir la historia del planeta y evaluar su capacidad para haber sostenido vida en épocas pasadas. Asimismo, el análisis de estas estructuras ofrece información valiosa para futuras expediciones tripuladas.

Entender la composición y el origen del terreno facilita la identificación de áreas de interés científico y posibles recursos que podrían ser aprovechados por astronautas en el futuro. La exploración continua de Marte, mediante misiones robóticas y, eventualmente, humanas, permitirá desvelar los enigmas que aún oculta el planeta rojo.

Fuente: cronista.com