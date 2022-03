Los pájaros anidan antes y la causa es el cambio climático

Muchas especies de aves están anidando y poniendo huevos casi un mes antes que hace cien años por el cambio climático, revela un nuevo estudio que se publica en el Journal of Animal Ecology.

Al comparar observaciones recientes con huevos centenarios conservados en colecciones de museos, los científicos pudieron determinar que aproximadamente un tercio de las especies de aves que anidan en Chicago han adelantado la puesta de huevos en un promedio de 25 días. Y hasta donde los investigadores pueden decir, el culpable de este cambio es el cambio climático.

«Las colecciones de huevos son una herramienta fascinante para que aprendamos sobre la ecología de las aves a lo largo del tiempo», dice en un comunicado John Bates, curador de aves en el Field Museum y autor principal del estudio. «Me encanta el hecho de que este documento combine estos conjuntos de datos más antiguos y modernos para observar estas tendencias durante aproximadamente 120 años y ayudar a responder preguntas realmente críticas sobre cómo el cambio climático está afectando a las aves».

Bates se interesó en estudiar las colecciones de huevos del museo después de editar un libro sobre huevos. «Una vez que conocí nuestra colección de huevos, me puse a pensar en lo valiosos que son los datos de esa colección y cómo esos datos no se replican en las colecciones modernas», dice.

La colección de huevos en sí ocupa una pequeña habitación repleta de gabinetes del piso al techo, cada uno con cientos de huevos, la mayoría de los cuales fueron recolectados hace un siglo. Los huevos en sí (o más bien, solo sus cáscaras limpias y secas, con el contenido que voló hace cien años) se almacenan en pequeñas cajas y se acompañan de etiquetas, a menudo escritas a mano, que dicen a qué tipo de ave pertenecen, dónde están.

«Estas primeras personas del huevo eran historiadores naturales increíbles, para hacer lo que hicieron. Realmente tienes que conocer a las aves para salir y encontrar los nidos y recolectar», dice Bates. «Estaban muy sintonizados con el momento en que las aves comenzaban a poner huevos y, en mi opinión, eso conduce a fechas muy precisas de cuándo se pusieron los huevos».

La colección de huevos de The Field, como la mayoría, cae después de la década de 1920, cuando la recolección de huevos pasó de moda, tanto para los aficionados como para los científicos. Pero el colega de Bates, Bill Strausberger, un investigador asociado en Field, había trabajado durante años en el parasitismo de los tordos en el Morton Arboretum en los suburbios de Chicago, subiendo escaleras y examinando nidos para ver dónde los tordos de cabeza marrón habían puesto sus huevos para que otros pájaros los criaran.

«Tenía que salir allí cada primavera y encontrar tantos nidos como pudiera y ver si estaban parasitados o no, por lo que se me ocurrió que tenía datos de anidación modernos», dice Bates. Chris Whelan, ecologista evolutivo de la Universidad de Illinois en Chicago, también contribuyó al conjunto de datos moderno con datos de anidación de pájaros cantores recopilados en Chicagoland a partir de 1989, cuando comenzó a trabajar en Morton Arboretum. Las contribuciones de Whelan y Strausberger al estudio fueron críticas, dice Bates, porque «encontrar nidos es mucho más difícil de lo que casi nadie se da cuenta».

«Encontrar nidos y seguir su destino hasta el éxito o el fracaso requiere mucho tiempo y es un desafío», dice Whelan. «Aprendimos a reconocer lo que llamé comportamiento de ‘nido’. Esto incluye recolectar material del nido, como ramitas, pasto, raíces o corteza, dependiendo de la especie de ave, o capturar alimentos como orugas pero no consumir el alimento; esto probablemente indica un padre está buscando comida para recolectar comida para los polluelos». Whelan y su equipo usaron espejos montados en postes largos para mirar dentro de los nidos en lo alto y siguieron de cerca las fechas en que se pusieron y eclosionaron los huevos.

Luego, los investigadores tenían dos grandes conjuntos de datos de anidamiento: uno de aproximadamente 1880-1920 y otro de aproximadamente 1990 a 2015. «Hay una brecha en el medio, y ahí es donde entró Mason Fidino», dice Bates. Fidino, ecólogo cuantitativo del Lincoln Park Zoo de Chicago y coautor del estudio, construyó modelos para analizar los datos que les permitieron abordar la brecha a mediados del siglo XX, así como las diferencias en el muestreo entre huevos tempranos de coleccionistas y la investigación de Whelan y Strausberger.

«Debido a este muestreo desigual, tuvimos que compartir un poco de información entre las especies dentro de nuestro modelo estadístico, lo que puede ayudar a mejorar un poco las estimaciones para las especies raras», dice Fidino. «Todos nos dimos cuenta bastante rápido de que puede haber algunos valores atípicos presentes en los datos y, si no se tienen en cuenta, podrían tener una influencia bastante grande en los resultados. Debido a esto, tuvimos que construir nuestro modelo para reducir la influencia general de cualquier valores atípicos, si estuvieran presentes en los datos».

Los análisis mostraron una tendencia sorprendente: entre las 72 especies para las que había datos históricos y modernos disponibles en la región de Chicagoland, alrededor de un tercio anidaba cada vez más temprano. Entre las aves cuyos hábitos de anidación cambiaron, estaban poniendo sus primeros huevos 25,1 días antes que hace cien años.

Además de ilustrar que las aves están poniendo huevos antes, los investigadores buscaron una razón. Dado que la crisis climática ha afectado dramáticamente tantos aspectos de la biología, los investigadores consideraron el aumento de las temperaturas como una posible explicación para la anidación anterior. Pero los científicos encontraron otro inconveniente: no hay datos de temperatura consistentes para la región que se remontan a ese momento. Entonces, recurrieron a un indicador de la temperatura: la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera.

«No pudimos encontrar una sola fuente de datos de temperatura a largo plazo para el Medio Oeste, lo cual fue sorprendente, pero se puede aproximar la temperatura con los niveles de dióxido de carbono, que están muy bien documentados», dice Bates. Los datos de dióxido de carbono provienen de una variedad de fuentes, incluida la composición química de los núcleos de hielo de los glaciares.

La cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera a lo largo del tiempo se mapea claramente en tendencias de temperatura más grandes, y los investigadores encontraron que también se correlacionaba con los cambios en las fechas de puesta de huevos. «El cambio climático global no ha sido lineal durante este período de casi 150 años y, por lo tanto, es posible que las especies no hayan adelantado su fecha de puesta de manera no lineal también. Por lo tanto, incluimos tendencias tanto lineales como no lineales en nuestro modelo», dice. Fidino. «Descubrimos que los datos simulados eran muy similares a los datos observados, lo que indicaba que nuestro modelo hizo un trabajo decente».

Los cambios de temperatura son aparentemente pequeños, solo unos pocos grados, pero estos pequeños cambios se traducen en la floración de diferentes plantas y la aparición de insectos, cosas que podrían afectar el alimento disponible para las aves.

