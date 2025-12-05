Investigadores de la Universidad de Exeter descubren nuevo rugido en leones africanos

Investigadores de la Universidad de Exeter revelan un nuevo rugido en leones africanos, mejorando su monitoreo y conservación con inteligencia artificial

Un equipo de investigadores de la Universidad de Exeter, en el Reino Unido, ha realizado un descubrimiento significativo sobre la comunicación vocal de los leones africanos, gracias al uso de inteligencia artificial. Este avance podría mejorar la precisión en la estimación de poblaciones de leones y reducir el sesgo humano en los estudios de conservación.

Los científicos han identificado que los leones no emiten un único tipo de rugido, como se había creído hasta ahora, sino que producen dos tipos distintos. Además del conocido rugido de garganta completa, han descubierto un “rugido intermedio”, que es más corto y de tono más bajo, el cual se presenta siempre después del primer tipo. Este hallazgo desafía las nociones tradicionales sobre la comunicación vocal de los leones y revela que su repertorio acústico es más complejo de lo que se pensaba.

Para llevar a cabo este descubrimiento, el equipo utilizó machine learning para analizar miles de grabaciones de rugidos, logrando una precisión del 95.4% en la distinción entre los dos tipos de rugidos. Este método automatizado ayuda a eliminar gran parte del sesgo humano que puede surgir cuando los expertos clasifican manualmente los sonidos, lo que a su vez mejora la fiabilidad del monitoreo de estas especies.

La capacidad de distinguir a los leones individuales a partir de su rugido permite a los investigadores estimar la densidad de población de manera más precisa, sin depender únicamente de técnicas costosas como las trampas fotográficas. Actualmente, se estima que la población de leones africanos ha disminuido a entre 20,000 y 25,000 individuos en estado salvaje, habiéndose reducido a la mitad en los últimos 25 años.

Con esta nueva técnica de bioacústica pasiva, los conservacionistas podrán monitorear a los leones de forma más efectiva en grandes áreas, incluso en lugares donde es complicado instalar cámaras o realizar patrullajes. Los autores de la investigación sostienen que este enfoque podría representar un cambio de paradigma en la vigilancia de la fauna, promoviendo un uso más amplio de técnicas acústicas para proteger no solo a los leones, sino también a otras especies amenazadas.

“Nuestro nuevo enfoque, que utiliza la inteligencia artificial, promete una supervisión más precisa y menos subjetiva (del rugido del león)”, afirmó Jonathan Growcott, autor principal del estudio en la Universidad de Exeter.

Fuente: duplos.cl