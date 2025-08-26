Impresionante hallazgo en las profundidades de la Antártida: Científicos descubrieron 332 cañones gigantes

Científicos descubren cañones gigantes bajo el hielo de la Antártida y revelan su impacto en los océanos y el deshielo, clave para predecir el cambio climático

Científicos de la Universidad de Barcelona revelaron 332 cañones submarinos gigantes ocultos bajo el hielo de la Antártida, muchos más de los que se conocían hasta ahora. Este hallazgo invita a repensar cómo funcionan los océanos y el derretimiento de los glaciares.

Los cañones tienen profundidades mayores a 4.000 metros y forman redes complejas que conectan la plataforma continental con las partes más profundas del mar. Estas enormes formaciones influyen en la circulación oceánica y pueden afectar al clima global.

El importante descubrimiento en la Antártida

Los investigadores elaboraron un mapa detallado con la información de más de 40 expediciones internacionales recientes. Esta nueva cartografía incluye todos los cañones a lo largo del margen antártico, mostrando características inéditas jamás observadas antes, reseña el artículo publicado en Marine Geology.

El estudio muestra un contraste entre el este y el oeste de la Antártida. Los cañones orientales son más antiguos y ramificados, mientras que los occidentales son cortos y empinados, relacionados con una mayor actividad glaciar y el derretimiento.

Estos cañones actúan como pasajes donde fluye agua fría y salada hacia las profundidades del océano, impulsando corrientes que afectan el clima. Por otro lado, el agua caliente tiende a subir por ellos y a acelerar el deshielo desde abajo, un proceso clave para entender la subida del nivel del mar.

Con estos datos, los investigadores podrán actualizar los modelos climáticos y predecir con mayor precisión el futuro derretimiento de la Antártida, así como su impacto en el mundo.

