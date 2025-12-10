Este extraño animal que mide menos de 1 centímetro es considerado el vertebrado más pequeño del planeta

Con tan solo 7,7 milímetros, este animal descubierto en Papúa Nueva Guinea reafirma su título de vertebrado más pequeño del mundo y revela un universo microscópico todavía en gran parte inexplorado

La ciencia ha centrado su atención en un campo sorprendente dentro del reino animal: el universo de los organismos diminutos. Entre ellos, una especie previamente conocida ha cobrado protagonismo tras confirmarse su registro.

Se trata de Paedophryne amauensis, una rana microscópica hallada en Papúa Nueva Guinea que, con tan solo 7,7 milímetros, se considera el animal vertebrado más pequeño del planeta.

Esta rana es tan pequeña que su diámetro es menor que el de muchas monedas comunes. Casi imperceptible para el ojo humano, este diminuto anfibio se ha convertido en un símbolo de cómo la biodiversidad aún esconde impresionantes secretos a escalas que apenas podemos percibir.

Además de fascinante, el descubrimiento refuerza el potencial científico de los microorganismos animales. El mundo, a menudo ignorado, de lo diminuto revela adaptaciones tan complejas como las que se encuentran en especies mucho más grandes, lo que demuestra que la evolución opera con la misma precisión en todos los niveles.

Una rana que cabe en la punta de tu dedo

Habitando microhábitats compuestos de follaje húmedo y musgos tropicales, Paedophryne amauensis vive en entornos donde la luz apenas llega y donde solo organismos extremadamente pequeños pueden sobrevivir. Estos lugares únicos ofrecen protección natural, ya que los depredadores más grandes no pueden alcanzar dichos refugios.

Para los investigadores, el estudio de esta especie contribuye a una comprensión más amplia del funcionamiento de los ecosistemas microscópicos. El hecho de que animales tan pequeños prosperen en entornos tan restringidos demuestra la complejidad de las cadenas de supervivencia que operan en los bosques tropicales.

Además, el comportamiento de la rana intriga a los científicos: es ágil, discreta y posee mecanismos de locomoción adaptados a su diminuto tamaño, características que la sitúan entre los organismos más curiosos jamás catalogados.

En el mundo de los mamíferos, destaca el murciélago abeja

Aunque la rana encabeza la lista de los vertebrados más pequeños del planeta, otro animal llama la atención entre los mamíferos. El murciélago nariz de cerdo de Kitti, conocido popularmente como murciélago abeja, pesa tan solo unos 2 gramos. Con un cuerpo similar al tamaño de una moneda, esta especie habita en cuevas de Tailandia y Myanmar.

Sus membranas extremadamente delgadas y huesos ligeros ilustran cómo la evolución opera en el límite estructural del vuelo. Incluso con un tamaño tan pequeño, el animal realiza movimientos complejos y desempeña un papel fundamental en la polinización de las plantas y el equilibrio ecológico de la región.

Otros animales también figuran en la lista de los más pequeños del mundo. El pez Paedocypris progenetica, de Sumatra, puede medir menos de 8 milímetros. El colibrí abeja, que se encuentra en Cuba, es el ave más pequeña conocida, con un peso aproximado de 1,8 gramos. Incluso entre las aves norteamericanas existen ejemplares diminutos, como la Sialia pusilla, que cabe en la palma de la mano.

Desafíos de existir a escala microscópica

Vivir en espacios tan reducidos presenta sus propios desafíos. Entre las características comunes a los microvertebrados se encuentran la gran agilidad, el bajo gasto energético y la capacidad de ocupar espacios estrechos que les sirven de escondite contra los depredadores.

Estas especies también exhiben estrategias únicas de comunicación y reproducción, muchas de las cuales aún son poco comprendidas por la ciencia. Su modo de vida, aunque discreto, revela cómo la naturaleza encuentra soluciones eficientes para sustentar la vida incluso en las escalas más pequeñas.

La necesidad de preservar los micromundos

Las especies más pequeñas del planeta también se encuentran entre las más vulnerables. Muchas viven en zonas restringidas y sensibles a la actividad humana, como las selvas tropicales y los humedales. La destrucción de estos ecosistemas puede extinguir poblaciones enteras incluso antes de que se registren oficialmente.

Proteger estos microhábitats es esencial para garantizar la supervivencia de estas especies y que nuevos descubrimientos sigan revelando la extraordinaria diversidad de la vida. La rana Paedophryne amauensis y sus diminutas compañeras nos recuerdan que, en la naturaleza, la grandeza también cabe en la punta de un dedo.

Fuente: meteored.com.uy