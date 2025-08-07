El pez telescopio que parece salido de una película de ciencia ficción y causó furor tras el streaming del Conicet

Es un animal acuático -que no apareció en la transmisión en vivo- que causó asombro entre los usuarios y se volvió viral por su peculiar aspecto

Desde el momento en el que se lanzó en vivo el streaming de la expedición Oasis Submarinos del Cañón de Mar del Plata: Talud Continental IV, realizada por los investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), no para de generar sorpresa y asombro entre los usuarios de las redes sociales. Recientemente, el video de un pez telescopio captó toda la atención y se volvió viral porque parece salido de una película de ciencia ficción, aunque su imagen no fue tomada de la transmisión de la expedición.

La grabación se volvió viral en X y muestra la cara del animal que tiene un aspecto muy peculiar. En primer lugar, su piel es algo transparente, por lo que se pueden ver sus ojos cuando gira. Además, tiene una boca muy grande y con muchos dientes afilados. En tercer lugar, posee ojos tubulares, es decir, que están orientados hacia adelante. Es por eso que, en las redes, lo bautizaron como “pez telescopio”.

Se trata de una especie de la familia Giganturidae, comúnmente conocida como “peces bocones”, que habitan en aguas profundas de todos los océanos, generalmente entre los 500 y 3000 metros de profundidad. Esta familia incluye dos géneros, Gigantura y Gigantura chuni, con pocas especies descritas, aunque su biología aún no se comprende del todo debido a la dificultad de estudiar organismos que viven en zonas tan inaccesibles.

Su rasgo más distintivo es la desproporcionada apertura de sus mandíbulas, que pueden extenderse enormemente en relación con el tamaño de su cuerpo. De esta forma, les permite tragar presas de mayor tamaño que ellos mismos, una adaptación clásica en especies de zonas con poca disponibilidad de alimento. Por otra parte, su cuerpo es alargado y comprimido lateralmente, con una cola que termina en un filamento largo.

Sus ojos suelen ser grandes y orientados hacia adelante, lo que sugiere que pueden ser grandes cazadores en la oscuridad del océano profundo. A pesar de su aspecto intimidante, los peces Giganturidae no representan ningún peligro para el ser humano. Incluso, tienen un tamaño de entre 15 y 21 centímetros de longitud.

El video del pez telescopio se viralizó en el marco del furor por la transmisión en vivo por YouTube del Conicet. Tanto es así que, el jueves 31 de julio por la tarde superó a un gigante del streaming en rating: Luzu TV. En este contexto, no faltó el humor y la creatividad en los usuarios para crear memes en relación con el aspecto de esta criatura.

Una usuaria bromeó sobre el peculiar aspecto del pez bocón al escribir: “Por el que llora tu amiga hace tres años”. De esta forma hizo referencia a la apariencia poco agraciada del animal. Otro usuario optó por utilizar la ironía en su comentario: “Dejen al pez telescopio en paz, es re lindo, ustedes no entienden nada”. Por último, una tercera opinó en tono irónico: “La cantidad de cosas rarísimas que hay ahí abajo, es imposible que no haya sirenas, busquen bien”.

Cabe destacar que la transmisión de la expedición se puede ver en vivo por el canal de YouTube de Schmidt Ocean y las imágenes son tomadas en el Cañón Mar del Plata, que se encuentra frente a la provincia de Buenos Aires, una frontera biogeográfica clave para el Atlántico sur.

Es la primera vez que en aguas argentinas del Atlántico Sudoccidental se utiliza un vehículo que se opera de forma remota y con un dispositivo que es capaz de capturar imágenes submarinas en alta definición y recolectar muestras sin alterar el entorno.

Fuente: lanacion.com.ar