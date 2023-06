Descubren que los cocodrilos pueden reproducirse sin machos

Al parecer, una hembra que había estado aislada durante 16 años fue descubierta con una nidada de huevos

Un nuevo estudio ha dado con un conocimiento que se podría catalogar como histórico. En Costa Rica han encontrado un feto de cocodrilo completamente formado en un huevo puesto por una hembra que no tuvo contacto con los machos. Dicho de otra forma, por primera vez se demuestra que el “nacimiento virginal” es posible en estas criaturas.

Al parecer, la hembra que había estado aislada durante 16 años fue descubierta con una nidada de huevos. Un descubrimiento que proporciona nuevas perspectivas sobre los orígenes evolutivos, lo que, según los científicos, podría arrojar luz sobre las capacidades reproductivas de los dinosaurios.

Los hechos tuvieron lugar hace más de una década, cuando una hembra de cocodrilo americano (Crocodylus acutus) se llevó en cautiverio en 2002 con tan solo 2 años a un recinto en el Parque Reptilandia en Costa Rica. Allí permaneció sola durante los siguientes 16 años. Pero en enero de 2018 se encontró una nidada de 14 huevos en el recinto.

Este tipo de nacimientos vírgenes, también conocidos como partenogénesis facultativa (FP), son un tipo de reproducción asexual en especies que normalmente se reproducirían sexualmente. La ciencia lo ha documentado en aves, tiburones, lagartijas y serpientes en cautiverio, entre otras especies. Sin embargo, nunca se había registrado entre el género Crocodilia, el orden que incluye cocodrilos, caimanes, caimanes y gaviales.

En el nuevo trabajo, publicado hace unas horas en la revista Biology Letters, los investigadores cuentan que siete de los 14 huevos producidos por el cocodrilo en Costa Rica eran viables. Los cuidadores del zoo incubaron estos huevos, pero no eclosionaron, así que después de tres meses, los abrieron.

Al hacerlo encontraron que el contenido de seis de los huevos “no era perceptible”, pero uno contenía un feto completamente formado, aunque “no viable”. El análisis genético mostró que era casi idéntica a la madre. Según los autores:

Fue decepcionante que el huevo no eclosionara, pero no es inusual que las crías nacidas de esta manera sufran anomalías y no prosperen. Este tipo de nacimientos pueden ser más común en especies al borde de la extinción, y los estudios que investigan las poblaciones silvestres podrían revelar más casos.

El equipo de investigadores finaliza el trabajo explicando que el descubrimiento de un nacimiento virginal en un cocodrilo significa que ahora se ha encontrado partenogénesis facultativa en ambas aves, que descienden de dinosaurios, y un cocodrilo, lo que sugiere un origen evolutivo común. Las aves y los cocodrilos son los representantes restantes de los arcosaurios, el grupo que también incluía dinosaurios y pterosaurios.

Fuente: gizmodo.com