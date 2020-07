Descubren nueva especie de mantarraya que podría no volver a verse jamás

Investigadores descubrieron una nueva especie de mantarraya que podría no volver a verse nunca por la particular forma en que se encontró.

La nueva especie de mantarraya llevará el nombre científico de Hemitrygon yemenensis, y fue localizada en un frasco de vidrio, en uno de los estantes del Museo de Historia Natural de Viena, según un artículo publicado en la revista de ciencia Phys.

De acuerdo con los investigadores, dos ejemplares de la nueva especie de mantarraya descubierta, formaban parte de la colección del museo desde hace 115 años; junto a dos mil especímenes botánicos y zoológicos recolectados por los etnólogos Wilhelm y Marie Hein en 1902 durante un viaje a la ciudad costera de Qishn en Yemen.

Tras una verificación de la lista de especímenes del museo, llamaba la atención el registro de una raya de nombre antiguo, esto llevo a los científicos a analizar el ejemplar, realizar mediciones, observaciones y tomar fotografías.

Al hacer comparaciones entre estos ejemplares y las especies conocidas pudieron concluir que se trataba de una nueva especie de mantarrayas.

Lamentablemente, los expertos saben poco sobre esta especie, ya que esta nueva especie de mantarraya fue recolectada hace más de un siglo y hasta ahora había sido completamente desconocido para la ciencia.

Se sabe que debido a que las especies de raya pequeñas no tienden a nadar lejos, a menudo éstas tienen pequeños rangos geográficos que habitan, por lo que existe la posibilidad de que manta yemenensis solo estuviera en Yemen.

Sin embargo, no es posible realizar una investigación en dicho lugar debido a la guerra y crisis humanitaria que se vive en la región. Los descubridores señalan que la pesca intensiva, no gestionada e insostenible en esas áreas, amenazan no solo especies marinas únicas como la nueva especie de mantarraya que se descubrió, sino también el sustento de las comunidades pesqueras.

Por ello, creen que existe posibilidad de que dicha especie de mantarraya se haya extinguido antes de saber siquiera que existía, tal como ha ocurrido con otras especies de la misma colección.

Aunque el nombre formal de la nueva especie de mantarraya celebra el país en el que se encontró, los investigadores decidieron ponerle el nombre de “Stingray de Heins” para reconocer el papel de Marie y Wilhelm en ayudar a documentar las riquezas biológicas, lingüísticas y culturales de esta parte del mundo.

Fuente: unotv.com