Cuatro nuevas especies de tiburones que caminan sobre sus aletas [VIDEO]

Cuatro nuevas especies de tiburones tropicales que usan sus aletas para caminar sobre el fondo marino en aguas muy poco profundas han sido descubiertas en las aguas del norte de Australia y Nueva Guinea.

Los tiburones caminantes fueron descubiertos por científicos de la Universidad de Queensland (UQ) durante un estudio de 12 años con otras entidades investigadoras.

La doctora Christine Dudgeon, autora principal del trabajo, dijo que los tiburones con diseños ornamentales son los principales depredadores en los arrecifes durante las mareas bajas cuando usaban sus aletas para caminar en aguas muy poco profundas. Un vídeo (https://vimeo.com/385921449) acredita este comportamiento.

Walking Sharks from The University of Queensland on Vimeo.

“Con menos de un metro de largo en promedio, los tiburones caminantes no representan una amenaza para las personas, pero su capacidad para soportar ambientes con poco oxígeno y caminar sobre sus aletas les da una ventaja notable sobre sus presas de pequeños crustáceos y moluscos”, dijo Dudgeon en un comunicado.

“Estas características únicas no se comparten con sus parientes más cercanos, los tiburones de bambú o parientes más distantes en el orden de los tiburones alfombra, incluidos los wobbegongs y los tiburones ballena”.

Las cuatro nuevas especies casi duplicaron el número total de tiburones caminantes conocidos a nueve. Dudgeon dijo que viven en aguas costeras alrededor del norte de Australia y la isla de Nueva Guinea, y que ocupan su propia región separada.

“Estimamos la conexión entre las especies en base a las comparaciones entre su ADN mitocondrial que se transmite a través del linaje materno. Este ADN codifica las mitocondrias, que son las partes de las células que transforman el oxígeno y los nutrientes de los alimentos en energía para las células”, dijo Dudgeon.

“Los datos sugieren que las nuevas especies evolucionaron después de que los tiburones se alejaron de su población original, se aislaron genéticamente en nuevas áreas y se convirtieron en nuevas especies”, dijo.

El estudio fue publicado en la revista Marine and Freshwater Research.

Fuente: EP