¿Cuánto afecta la merma de diversidad de los polinizadores al éxito reproductivo de vegetales agrícolas?

Los polinizadores son animales que ayudan a transportar el polen de un lugar a otro en el proceso de reproducción de las plantas. La polinización es fundamental para nuestro bienestar y para la supervivencia de los ecosistemas. Cerca del 85% de las plantas silvestres y más del 70% de las plantas cultivadas aprovechan la polinización para reproducirse. Sin embargo, la diversidad de las especies polinizadoras está disminuyendo como consecuencia del cambio climático global, la pérdida de hábitats y la intensificación de la agricultura.

Según explica Maddi Artamendi, investigadora de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), “en la mayoría de los estudios que se han realizado sobre este tema en todo el mundo, se ha observado que en los casos en los que no hay ningún polinizador las plantas no dan fruto. Este tipo de estudios se han realizado sobre todo con especies de cultivo, pero esa no es una visión real, ya que la diversidad de los polinizadores va a disminuir, está disminuyendo ya, pero no va a llegar a desaparecer del todo. Por otro lado, además de plantas de cultivo, también hemos tenido en cuenta las plantas silvestres. Hemos querido abordar el tema desde una visión más realista”.

Un estudio dirigido por Maddi Artamendi, investigadora del Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la Universidad del País Vasco, y Ainhoa Magrach, profesora Ikerbasque del Centro Vasco de Cambio Climático (BC3), ha puesto de manifiesto que la protección de la diversidad de los polinizadores es imprescindible para garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas. “Urge mitigar los factores que reducen su diversidad”, afirman las investigadoras.

El estudio revela que la reducción de la diversidad de los animales polinizadores tiene un impacto negativo en el éxito reproductivo de las plantas (en la cantidad de frutos, la de semillas y el peso de los frutos) y, además, “influye más en las plantas silvestres que en las cultivadas”. Asimismo, han observado que las plantas autopolinizantes también sufren la influencia de la pérdida de diversidad de los polinizadores, “lo que demuestra que es muy beneficioso para estas plantas intercambiar el polen”, explica Artamendi.

Por otra parte, los resultados muestran que los polinizadores salvajes tienen una mayor influencia en el éxito reproductivo de las plantas que los polinizadores domésticos (las abejas melíferas suelen clasificarse como polinizadores domésticos). Por lo tanto, “la disminución de la diversidad de polinizadores salvajes empeora aún más el éxito reproductivo de las plantas”, añade la investigadora. En concreto, se acusa más la pérdida de polinizadores invertebrados que la de vertebrados; la pérdida de polinizadores nocturnos más que la de los diurnos, y la pérdida de polinizadores salvajes más que la de los domésticos.

Este estudio se ha realizado mediante metaanálisis, un método que sintetiza los datos de un gran conjunto de estudios de una forma ponderada mediante el uso de herramientas estadísticas. Así, Artamendi y Magrach han realizado un metaanálisis de 207 estudios realizados en 46 países.

“Hemos analizado investigaciones realizadas en todo el mundo. Debíamos tener en cuenta que existen diferentes variedades de plantas en función del clima, que tal vez la influencia en una u otra planta haya sido diferente, el tamaño de la muestra, etcétera. Hemos tenido en cuenta muchas variables para poder comparar todas estas investigaciones, y de esta manera hemos conseguido un resultado real y cuantificable”, explica Artamendi. “El metaanálisis te da una visión muy global —explica la investigadora— para saber dónde se ha investigado más, en qué países y climas, en qué tipo de plantas, etcétera. Y observas dónde pueden estar las lagunas, dónde los sesgos…”.

Con todo ello, las investigadoras han llegado a la conclusión de que “todos los polinizadores tienen su papel, tanto en plantas de cultivo como en plantas silvestres. No podemos centrarnos solo en los polinizadores domésticos. Hay más polinizadores, y hemos visto que todos tienen gran importancia en el éxito reproductivo de las plantas y en el mantenimiento de la diversidad vegetal. No solo debemos centrar la atención en plantas de cultivo y polinizadores domésticos, sino que hay que ampliar la visión”.

Esta investigación forma parte de la tesis que está preparando la investigadora de la UPV/EHU Maddi Artamendi, bajo la dirección de la profesora Ikerbasque de BC3 Ainhoa Magrach y la profesora e investigadora de la UPV/EHU Arantza Aldezabal.

El estudio se titula “Loss of pollinator diversity consistently reduces reproductive success for wild and cultivated plants”. Y se ha publicado en la revista académica Nature Ecology & Evolution.

Fuente: noticiasdelaciencia.com