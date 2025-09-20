Científicos descubren que los delfines ‘sonríen’ cuando juegan

Estos animales, conocidos por su carácter juguetón, realizan acrobacias, juegan con objetos y se persiguen entre ellos.

Durante estos momentos de juego, los investigadores observaron que los delfines mulares (Tursiops truncatus) adoptan una expresión de “boca abierta”, parecida a una sonrisa, para comunicarse. Lo más curioso es que, cuando le “sonríen” a sus compañeros, obtienen una respuesta similar en el 33 % de los casos.

Según la bióloga evolutiva Elisabetta Palagi, los delfines no solo muestran esta expresión, sino que también son capaces de “imitar” las expresiones faciales de los demás.

La expresión de boca abierta y relajada, común en animales como los carnívoros de manada, los monos y en la risa humana, es una señal universal de alegría. Este gesto indica diversión y ayuda a evitar conflictos tanto en animales como en humanos.

Dra. Elisabetta Palagi

Según sus palabras, “las señales de boca abierta y el mimetismo rápido se observan repetidamente en el árbol genealógico de los mamíferos”, lo que sugiere que la comunicación visual ha sido crucial para el desarrollo de interacciones sociales complejas, tanto en los delfines como en muchas otras especies a lo largo del tiempo.

En el Reino Unido, los delfines mulares pueden verse en áreas como el estuario de Moray, en Escocia, la bahía de Cardigan, en Gales, y a lo largo de las costas de Cornualles, Northumberland y el norte de Gales.

Son criaturas muy sociables que se mueven en grupos de hasta 15 individuos.

Es bien sabido que especies como los chimpancés, al igual que los humanos, usan expresiones faciales para expresar juego. Sin embargo, los biólogos se han preguntado si los animales marinos también se comunican de esta manera.

Con el fin de averiguarlo, los investigadores filmaron a 22 delfines mulares en cautiverio mientras jugaban tanto entre sí como con sus entrenadores.

Después de analizar 80 horas de video que cubrían 837 sesiones de juego, los investigadores concluyeron que los delfines usaban la expresión de boca abierta solo durante los juegos entre ellos, y no en las interacciones con humanos o cuando jugaban solos.

Según los científicos, de un total de 1.288 expresiones de boca abierta registradas durante las sesiones de juego, el 92 % ocurrieron en interacciones entre delfines.

El equipo añadió que era mucho más probable (89%) que los delfines usaran la expresión de boca abierta cuando sus compañeros de juego podían verles la cara. El Dr. Palagi explicó: “La expresión de boca abierta y relajada, común en animales como los carnívoros de manada, los monos y en la risa humana, es una señal universal de alegría. Este gesto indica diversión y ayuda a evitar conflictos tanto en animales como en humanos”.

Palagi también comentó que algunos podrían pensar que los delfines imitan las expresiones de boca abierta por “pura casualidad”, ya que suelen estar involucrados en la misma actividad o contexto. Sin embargo, aclaró que este razonamiento no explica por qué la probabilidad de que un delfín copie la expresión de otro aumenta 13 veces cuando puede ver directamente la cara de su compañero.

También destacó que este tipo de reacción es muy parecida a la que se ve en otros carnívoros, como los suricatos y los osos malayos.

El estudio fue publicado en la revista iScience.

Fuente: msn.com