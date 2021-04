Captan por primera vez un calamar gigante nadando en las profundidades marinas; no podrás creer cómo luce [VIDEO]

Según los científicos, esta especie marina podría adaptarse a los cambios del calentamiento global

Las profundidades del mar siguen siendo un misterio para los científicos, así como las misteriosas criaturas que habitan ahí, tales como los calamares gigantes, criaturas de quienes las únicas filmaciones en su habitat fueron posibles gracias al uso de luces rojas y un falso cebo; según un nuevo estudio publicado en Science Direct.

Así lo ha reveló en un nuevo estudio la doctora Edith Widder, de la Ocean Research & Conservation Association (ORCA), cuyo equipo logró este hito científico en 2012.

El calamar gigante es el invertebrado más grande de la Tierra, alcanzando longitudes totales de hasta 14 metros. Aunque la mayor parte del cuerpo del calamar está formado por sus tentáculos largos y sinuosos, se podría pensar que un animal de este tamaño sería fácil de detectar. Sin embargo, el calamar gigante vive a profundidades de más de 400 metros, donde penetra muy poca luz solar.

Para adaptarse a estas condiciones de oscuridad casi perpetua, el calamar gigante ha desarrollado los ojos más grandes del reino animal. Alcanzando un diámetro de 30 centímetros, estos ojos del tamaño de un plato de comida son lo suficientemente sensibles como para ver bajo la luz más tenue. De hecho, los autores de este estudio piensan que los ojos de calamar gigante podrían tener una vista tan buena que han podido detectar y evitar la mayoría de los submarinos o cámaras submarinas utilizadas anteriormente para intentar filmar esta especie.

Dr. Nathan Robinson, alongside Dr. Edie Widder, captured the first-ever footage of the giant squid in US waters. The first time it was filmed in the wild was from #alucia, in Japan, 2012. Mission enabled by @oceanexplorer, @CEIbahamas and @TeamORCA. pic.twitter.com/TSBT7R6nue