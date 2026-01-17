Usar como teclado cualquier objeto

Los teclados virtuales son una fuente frecuente de frustración para los usuarios de realidad aumentada. Las superficies virtuales son lentas y propensas a errores, y levantar el brazo para escribir en ellas puede causar fatiga y molestias musculares.

Con el objetivo de mejorar la experiencia de la escritura virtual, unos científicos han diseñado una interfaz que permite a los usuarios transformar objetos cotidianos en superficies de escritura dentro de un entorno de realidad aumentada.

La tecnología, pendiente de patente, llamada PropType, superpone de manera virtual una superficie de teclado sobre un objeto portátil y se adapta a superficies curvas.

El logro es obra de un equipo integrado, entre otros, por Hyunjae Gil y Jin Ryong Kim, de la Universidad de Texas en Dallas (campus de Richardson) en Estados Unidos.

La nueva tecnología ofrece una alternativa a los sistemas convencionales para teclear en entornos de realidad aumentada, incluyendo los teclados físicos externos, que pueden resultar un tanto aparatosos y distraer al usuario de su experiencia inmersiva de realidad aumentada.

PropType aprovecha la familiaridad de objetos portátiles cotidianos para ofrecer una alternativa más intuitiva y accesible a los teclados tradicionales, especialmente en entornos móviles o de manos libres donde los métodos de entrada convencional de datos resultan poco prácticos.

El desarrollo de PropType implicó desafíos como la adaptación de la interfaz a diferentes formas y tamaños de objetos. Los investigadores estudiaron las posturas de agarre y los gestos de escritura de 16 participantes. A partir de estas observaciones, Gil y sus colegas desarrollaron diseños de teclado personalizados para diferentes clases de objetos. El sistema también incluye una herramienta de edición que permite a los usuarios personalizar los diseños de teclado y los efectos visuales.

PropType fue presentado por sus creadores en el congreso CHI ’25 (2025 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems), celebrado en la ciudad japonesa de Yokohama. La ponencia se tituló “PropType: Everyday Props as Typing Surfaces in Augmented Reality”.

Fuente: noticiasdelaciencia.com