Una joven de 14 años desarrolla novedoso tratamiento que podría combatir al covid-19

Anika Chebrolu llegó a ganar más de 500 mil pesos por el hallazgo que en un principio iba dirigido a combatir la gripe común

Una estudiante de 14 años es la impulsora de un ´posible tratamiento esperanzador contra el coronavirus, el cual detiene la formación

SARS-CoV-2 en el organismo, un hecho que la llevó a ganar 25 mil dólares (casi 530 mil pesos) y el reconocimiento de la comunidad científica internacional.

La joven Anika Chebrolu es quien halló este tratamiento contra el covid-19, generando que inluso obtuviera el premio de 3M Young Scientist Challenge.

La joven desarrolló una molécula que se une a una proteína en el virus SARS-CoV-2 y detiene el funcionamiento de este virus.

Todo esto fue a través de un programa informático donde descubrió la manera en la que la molécula se podría unir al virus, partiendo de una base de datos de más de 682 millones de compuestos.

Si bien su investigación estaba orientada en un primer momento al desarrollo de la gripe común, el constante avance de la pandemia del covid-19 en el mundo hizo que cambiara sus planes.

“Siempre me han apasionado los experimentos científicos desde mi infancia y quise encontrar curas efectivas para la enfermedad de la influenza después de un episodio severo de infección el año pasado”, dijo la estudiante.

Chebrolu espera ser investigadora médica y profesora, además no escondió sus intenciones por “aprender más de los científicos de 3M para continuar con el desarrollo de mi fármaco y, con su ayuda, realizar pruebas in vitro e in vivo”.

“Mi abuelo, cuando era más joven, siempre me animaba a seguir el camino de la ciencia. De hecho, era profesor de química, y siempre me decía que aprendiera la tabla periódica de los elementos y otras cosas sobre ciencia y con el tiempo simplemente me encantó”, afirmó la joven hace unos días a la cadena ABC.

De momento, habrá que esperar para ver qué recorrido tiene el hallazgo de esta joven promesa científica.

Fuente: Agencias