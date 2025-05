Nuevo dispositivo que extrae agua del aire con gran eficiencia

Unos ingenieros de Australia y China han inventado un dispositivo similar a una esponja que captura agua del aire y la libera en un recipiente utilizando la energía solar, incluso en condiciones de baja humedad, donde otras tecnologías, como la captación de niebla y el enfriamiento radiativo, han tenido dificultades.

El nuevo dispositivo mantuvo su eficiencia en un amplio rango de niveles de humedad (entre el 30 y el 90%) y de temperaturas (entre 5 y 55 grados centígrados).

El aparato es obra de un equipo que incluye, entre otros, a Derek Hao, de la Universidad RMIT en Melbourne, Australia, y Xingying Zhang, de la Universidad Zhejiang A&F en China.

El diseño del dispositivo se inspiró en la estructura esponjosa natural de la madera refinada de balsa. Diversas modificaciones hicieron posible que el dispositivo adquiriese la capacidad de absorber agua de la atmósfera y la de liberarla en el momento deseado.

Otros de los componentes principales del dispositivo son nanopartículas de óxido de hierro y una capa de nanotubos de carbono.

La estructura captadora, a base de madera tratada, desemboca en un recipiente con sistema anticontaminación y protección adicional, un mecanismo de enfriamiento y un sistema de activación alimentado por energía solar.

El dispositivo puede fabricarse a bajo coste y en grandes cantidades, para su uso como sistema de recolección de agua en regiones remotas o áridas.

En las pruebas, el dispositivo conservó su capacidad de absorción de agua incluso después de almacenarse a 20 grados centígrados bajo cero durante 20 días, demostrando con ello una excelente resistencia a la congelación.

Miles de millones de personas en todo el mundo carecen de acceso estable al agua y millones mueren cada año por enfermedades transmitidas por el agua. Tanto para lugares donde no hay agua ni resulta fácil traerla de fuera, como para aquellos donde la que hay está contaminada y es difícil depurarla, disponer de este nuevo aparato permitiría obtener agua de manera fácil y fiable.

Hao y sus colegas exponen los detalles técnicos del nuevo extractor de agua atmosférica en la revista académica Journal of Cleaner Production, bajo el título “Development and characterisation of novel wood-based composite materials for solar-powered atmospheric water harvesting: a machine intelligence supported approach”.

Fuente: noticiasdelaciencia.com