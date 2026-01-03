Google DeepMind abre el primer laboratorio en UK donde los robots con IA buscan los materiales superconductores del futuro

Los robots trabajarán sin humanos durante 24 horas buscando materiales que cambiarán la tecnología y el gobierno británico decide invertir en ello

Google DeepMind, la división de inteligencia artificial de la compañía del famosos buscador, inauguró hace unos días el primer laboratorio automatizado del Reino Unido donde ningún científico humano trabaja en él, al menos físicamente. Las instalaciones están ubicadas en Londres y representan una apuesta histórica por la investigación completamente robotizada. Los brazos robóticos equipados con inteligencia artificial realizan experimentos las 24 horas del día mezclando materiales, midiendo temperaturas y probando combinaciones químicas sin tomarse ni un descanso.

El proyecto nació de un acuerdo entre DeepMind y el gobierno británico que inyectó varios millones de libras para construir esta instalación única en Europa. Demis Hassabis, jefe de DeepMind, explicó que «queremos descubrir materiales superconductores que funcionen a temperatura ambiente». Los superconductores son materiales especiales que pueden transportar electricidad sin perder energía. Si los científicos encuentran uno que funcione sin necesidad de frío extremo, cambiaría por completo nuestra tecnología. Los ordenadores serían 100 veces más rápidos, las baterías de los móviles durarían meses enteros y los trenes podrían levitar sin gastar apenas energía.

La IA que controla el laboratorio puede realizar hasta 1.000 experimentos diarios, una cifra imposible para cualquier equipo humano. El sistema aprende de cada prueba fallida y ajusta automáticamente las siguientes mezclas de materiales. Los robots combinan elementos como cobre, carbono, nitrógeno y tierras raras en proporciones microscópicas buscando la combinación perfecta. Hassabis confirmó que esperan resultados concretos antes de finales de 2026. El laboratorio no solo busca superconductores sino también baterías más eficientes, paneles solares más baratos y materiales resistentes al calor extremo para la industria aeroespacial.

Reino Unido se convierte en el primer país europeo en tener una infraestructura así pero habrá más

Ray Kurzweil, exdirector de ingeniería en Google, aplaudió el proyecto asegurando que «este tipo de laboratorios multiplicarán por 10 la velocidad de los descubrimientos científicos». Los robots pueden trabajar con materiales peligrosos o tóxicos sin riesgo para los humanos. Procesan datos en tiempo real y comparten resultados instantáneamente con científicos de todo el mundo que los supervisan remotamente desde sus casas. El gobierno británico ve este laboratorio como el primero de muchos. Londres planea construir cinco instalaciones similares antes de 2028 enfocadas en medicina, energía renovable y agricultura.

El laboratorio funciona solo con máquinas que pueden hacer experimentos sin parar buscando superconductores que revolucionarán la electrónica mundial en los próximos años.

Las universidades británicas ya están formando a 500 estudiantes especializados en supervisar los laboratorios robotizados. Estos profesionales no elaborarán experimentos con sus manos sino que programarán a las máquinas para que lo hagan. Y es que la automatización científica apenas ha comenzado. China anunció la construcción de tres laboratorios similares para 2027 y Estados Unidos estudia financiar proyectos parecidos en California y Massachusetts. Esta vez, el Reino Unido ha tomado la delantera con esta instalación que podría descubrir los materiales que transformarán la tecnología de las próximas décadas.

Fuente: vandal.elespanol.com