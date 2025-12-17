El MIT desarrolla un monitor de glucosa sin agujas utilizando tecnología luminosa

Controlar la diabetes ya genera estrés debido a los medicamentos y riesgos para la salud a largo plazo. Organizado controles de glucosa solo aumenta el peso. La mayoría de las personas realizan la prueba con la yema del dedo o usan un parche que requiere un sensor debajo de la piel. Si no te gustan las agujas, esta parte puede parecer la tarea más difícil del día.

Los investigadores del MIT están trabajando en una nueva opción. Desarrollaron un dispositivo que emite luz infrarroja cercana sobre la piel y lee el nivel de azúcar en sangre sin alterar la superficie. Funciona mediante espectroscopia Raman, un método que examina cómo se dispersa la luz cuando incide en las moléculas del tejido.

El escáner luminoso del MIT lee el nivel de azúcar en sangre en la piel sin necesidad de una sola aguja. (iStock)

¿Cómo funciona un escáner basado en luz?

La configuración actual es aproximadamente del tamaño de una caja de zapatos. Colocas tu brazo encima para una exploración de 30 segundos. Un pequeño rayo brilla a través de una ventana de vidrio sobre su piel. La luz regresa con pequeños cambios en la longitud de onda que revelan qué moléculas están presentes.

Los sistemas Raman anteriores capturaban alrededor de 1.000 bandas espectrales con mucho ruido. CON el equipo Descubrieron que sólo necesitaban tres bandas para calcular los niveles de glucosa. Con menos señales que procesar, el dispositivo se vuelve más pequeño, más rápido y más asequible. Este aumento también aumenta la velocidad ya que el sistema ya no clasifica datos innecesarios.

En un estudio de cuatro horas, un voluntario bebió dos bebidas con glucosa mientras los investigadores tomaban medidas cada cinco minutos. El nuevo escáner igualó la precisión de dos medidores de glucosa comerciales usados ​​por el participante. Este resultado sorprendió al equipo, ya que el dispositivo aún se encontraba en fase de desarrollo.

Progreso hacia la tecnología portátil

Después de perfeccionar la versión de la caja de zapatos, los ingenieros del MIT crearon un prototipo del tamaño de un teléfono móvil. Esta unidad se encuentra actualmente en pruebas clínicas con voluntarios sanos y prediabéticos. Se espera que el próximo año se realice un ensayo más amplio con personas con diabetes.

El objetivo a largo plazo es aún más emocionante. Los investigadores creen que pueden reducir el hardware al tamaño del reloj. También quieren verificar que el sistema lea con precisión la mayoría de los tonos de piel. Si estos pasos tienen éxito, monitor de glucosa de muñeca Puede que sea posible.

Cómo se compara esto con otras intervenciones sin agujas

Este método basado en la luz combina otras ideas al intentar pasar agujas. Una nueva correa para el pecho utiliza señales de ECG para estimar los niveles de glucosa. Parecía prometedor, pero todavía necesita tiempo para llegar a los consumidores. El interés en la monitorización no invasiva continúa creciendo a medida que muchas personas buscan alivio del dolor causado por punciones repetidas en la piel o cintas adhesivas.

¿Qué significa esto para ti?

Si usted o un ser querido está controlando la diabetes, menos pinchazos pueden transformar su rutina. Un escaneo rápido puede reemplazar el estrés de extraer sangre o insertar un sensor. La precisión observada en las primeras pruebas muestra: herramientas no invasivas No es un sueño lejano. Pueden ayudarle a detectar las fluctuaciones en sus niveles más rápidamente y brindarle más comodidad a una tarea diaria que a menudo puede resultar abrumadora.

Las conclusiones importantes de Kurt

Un escáner de glucosa portátil o del tamaño de un reloj podría marcar un cambio importante en la atención de la diabetes. El trabajo del MIT acerca este futuro con un diseño que lee tu química a través de la luz. Los próximos ensayos clínicos mostrarán qué tan bien funciona en condiciones reales.

