Crean un tatuaje capaz de detectar ‘drogas para violación’ en un instante

Científicos de Corea del Sur han creado un tatuaje temporal que detecta en cualquier bebida la presencia de GHB —un psicoestimulante asociado a eventos de sobredosis y delitos sexuales— en cuestión de un segundo.

Recurrir al tatuaje es muy sencillo: basta con mojar un dedo y tocar la pegatina. Si cambia de color a rojo, significa que la bebida ha sido alterada con la droga. La característica distintiva de este método es su rapidez, factor que lo convierte en perfecto para lugares llenos de gente, como clubes o bares.

¿Cómo funciona?

Hecha de un material flexible conocido como polidimetilsiloxano, el tatuaje contiene en su interior geles con una sustancia química llamada BHEI. Gracias a ella, incluso con una pequeña cantidad de GHB, el tatuaje cambia de amarillo a rojo en un instante.

Los investigadores probaron humedecer las pegatinas con todo tipo de bebidas, entre ellas whisky, cerveza, vodka o incluso café. Los resultados mostraron que son capaces de detectar cantidades tan pequeñas como 0,01 microgramos de GHB por mililitro y funcionan incluso después de estirarlas, torcerlas o exponerlas al agua.

Aparte de tener una gran sensibilidad, el tatuaje mantiene visible el resultado de alteración hasta por 30 días, hecho que permite utilizarlo como prueba de delito, si fuera necesario. Además, su diseño económico permite producirlo en masa, convirtiéndolo en una herramienta ampliamente asequible que podría estar próximamente disponible para todos.

Fuente: reddenoticias.online